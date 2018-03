Someten a cirugía a líder político de las FARC por enfermedad coronaria severa

El líder de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, era sometido el miércoles a una cirugía tras permanecer seis días internado en una clínica de Bogotá donde le diagnosticaron una enfermedad coronaria.



La vocera de la clínica Shaio, especializada en cardiopatías, dijo a The Associated Press que “Londoño en este momento está en cirugía. Esta operación durará entre 6 a 7 horas. Apenas termine se darán a conocer los resultados de la misma”. La mujer, que pidió no ser identificada por normas de la clínica, no dio detalles del tipo de operación.



La víspera la clínica señaló en un comunicado que a “Timochenko” se le había detectado “una enfermedad coronaria severa” y que en la valoración pre-quirúrgica también se le diagnosticó una enfermedad pulmonar crónica. “Se encontró obstrucción de la arteria cerebral interna derecha que está siendo evaluada con estudios complementarios para definir la conducta a seguir”.



“Timochenko” ha tenido varios problemas de salud en los últimos años. El candidato de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, de 59 años, sufrió un ataque cardiaco en 2015 durante los diálogos de paz con el gobierno colombiano en Cuba y una apoplejía el año pasado.



Los antiguos rebeldes de las FARC se encuentran en transición hacia la vida civil después de llegar a un histórico acuerdo de paz en 2016 que puso fin al conflicto armado más largo de Latinoamérica.



El líder político de las FARC publicó el miércoles en las redes sociales un video grabado en la habitación de la clínica en el que invitó a votar por ese partido en las elecciones legislativas del próximo domingo al tiempo que agradeció los mensajes de apoyo recibidos.



Por su parte uno de los miembros políticos de las FARC, Pastor Alape, escribió en Twitter: “Todas nuestras energías alineadas para la plena recuperación de TimoFarc. Él es #elcandidatodelComun. Todo está bajo control, confiamos en que saldrá bien. #Fuerza Timo”.

(César García/Associated Press)