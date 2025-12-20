Oposición venezolana anuncia un canal oficial ante el "momento histórico que vive" el país

Getting your Trinity Audio player ready...

La oposición venezolana anunció este sábado la creación de un canal oficial de información ante el "momento histórico que vive Venezuela".

Denominada como "Oficina de la Vocería Oficial de la líder opositora María Corina Machado y del Presidente Electo Edmundo González Urrutia", la entidad busca establecer un canal único, constante y confiable de comunicación con los medios nacionales e internacionales, en español y en inglés.

Según explican en la página oficial, el objetivo es ofrecer "información verificada, oportuna y oficial sobre los principales hechos, posiciones y desarrollos relacionados con el liderazgo político que hoy encarna el mandato popular".

"La ausencia de información clara y accesible genera vacíos que suelen ser ocupados por la especulación, interpretaciones erradas o desinformación deliberada. Estas distorsiones no solo afectan la comprensión de la realidad, sino que debilitan el esfuerzo colectivo construido por la fuerza democrática unitaria para alcanzar la libertad de Venezuela", indicaron en un comunicado.

La situación política en Venezuela es extremadamente tensa y polarizada, especialmente tras elecciones presidenciales de julio de 2024, consideradas fraudulentas por la oposición, observadores internacionales y gran parte de la comunidad internacional.

Nicolás Maduro mantiene el control efectivo del poder, respaldado por las fuerzas armadas, el sistema judicial y el Consejo Nacional Electoral.

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó en diciembre de 2025 su punto más alto en años, luego que la Administración de Donald Trump intensificara una campaña de presión contra Maduro, acusado por Washington de liderar un "narcoestado" vinculado al tráfico de drogas y al crimen transnacional.

La escalada de Estados Unidos incluye un amplio despliegue militar en el Caribe, una serie de sanciones contra funcionarios chavistas, y la incautación de al menos dos buques petroleros.