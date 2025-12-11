María Corina Machado llega a Oslo, confirma Comité del Nobel

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora venezolana María Corina Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves, tras más de un año en la clandestinidad, informó el presidente del Comité del Premio Nobel, Jørgen Watne Frydnes, citado por varias agencias de prensa.

Frydnes explicó que Machado no sostendrá compromisos oficiales de inmediato y que su prioridad será reunirse con sus familiares.

“En camino hacia aquí, pero irá directamente a reunirse con su familia… no habrá reuniones hoy. Mañana volveremos con el programa”, dijo Frydnes.

Más tarde la propia Machado compartió un video en sus redes sociales. "¡Oslo, aquí estoy!", dijo.

El Comité Nobel entregó este miércoles el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, por su defensa de la democracia frente al avance del autoritarismo en su país.

La líder opositora no pudo asistir a la ceremonia en Oslo, Noruega. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el diploma y la medalla del Nobel en lugar de su madre.

Horas después de la ceremonia, Machado publicó un mensaje en su cuenta en X: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré volver a abrazarla a ella y a mi familia".

Según confirmaron funcionarios de Estados Unidos citados por The Wall Street Journal, la líder opositora salió de Venezuela el martes en una lancha rumbo a la isla de Curazao, en el Caribe, en una operación realizada en secreto para preservar su seguridad.

María Corina Machado estuvo más de un año oculta en la clandestinidad por razones de seguridad. El Comité del Nobel destacó que se trata de una mujer que "ha liderado la lucha por la democracia frente al creciente autoritarismo en Venezuela".

"Machado recibe el Premio Nobel de la Paz, ante todo, por sus esfuerzos por impulsar la democracia en Venezuela", recoge la web oficial del Premio.

Entre los asistentes a la entrega del Premio este 10 de diciembre estuvieron los congresistas cubanoamericanos por Florida, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, quienes compartieron en sus redes sociales el momento en el que se encontraron con la líder opositora.

"Después de 16 meses escondida, aquí está: libre, firme y de pie. María Corina es indoblegable", comentó Salazar junto a un video en el que se le ve abrazando al Premio Nobel de la Paz 2025.

"Cuánta emoción", escribió Giménez en X.