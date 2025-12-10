Funcionarios de la Embajada de EEUU en Cuba apoyan llamado a la libertad de los presos políticos

Getting your Trinity Audio player ready...

Un decena de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba se sumó al llamado por la libertad de los presos políticos cubanos, este 10 de diciembre como parte del esfuerzo que promueven activistas en varias ciudades del mundo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Un video divulgado por la representación estadounidense en la isla muestra al Encargado de Negocios, Mike Hammer, y a otros diplomáticos portando fotografías de los presos políticos cubanos Maikel Castillo Pérez "El Osorbo", Yosvany Rosell García, Luis Manuel Otero Alcántara, Sayli Navarro, Félix Navarro, Sissi Abascal, María Cristina Garrido, Daniel Alfaro Frías, Aníbal Yasser Palau Jacinto, Donaida Pérez Paseiro, y "centenares de cubanos que se encuentran injustamente encarcelados".

"Nuestra embajada se une hoy al pedido de los Cubanos de a Pie y los que se encuentran afuera en el exilio a que se liberen todos los presos políticos injustamente encarcelados. Sepan que nosotros les apoyamos. #Todos #Libertad", escribió la sede diplomática en sus redes sociales.

También hoy el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado manifestó su apoyo al pueblo cubano.

"La burocracia ineficaz y desorientada que está destruyendo a la sociedad cubana teme hasta plantearse los cambios necesarios para rescatar al país de la privación de artículos básicos como alimentos, electricidad y medicinas", critica EEUU.