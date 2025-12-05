Hammer sigue apostando por la diplomacia directa con los cubanos

Getting your Trinity Audio player ready...

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, está pidiendo directamente a los cubanos comunes que le sugieran lugares para visitar y conocer la realidad del país de primera mano.

En un video compartido en las redes sociales de la sede diplomática estadounidense, el diplomático afirma que mantiene su intención de seguir recorriendo Cuba “calle por calle, barrio por barrio” para escuchar y entender mejor a la gente.

Hammer se ha convertido en una figura popular y carismática entre los cubanos por sus mútiples interacciones con la ciudadanía y grupos de la sociedad civil, a todo lo largo de la isla.

También en una presencia muy incómoda para el régimen cubano, que ha tomado su intensa agenda de contactos personales con opositores, activistas de la sociedad civil, líderes religiosos, periodistas, artistas, emprendedores y ciudadanos en general, como una "conducta provocadora e irresponsable".

La Habana lo acusa de "incitar a ciudadanos cubanos a cometer actos delictivos de marcada gravedad, atentar contra el orden constitucional o estimularlos a actuar contra las autoridades, y a manifestarse en apoyo a intereses y objetivos de una potencia extranjera hostil".

En su videomensaje de este viernes, el embajador invita a todos los cubanos a escribirle al correo havanapublicaffairs@state.gov, con recomendaciones de sitios que debería visitar, les propone que le extiendan invitaciones a visitar sus casas, tomar un café y conversar.