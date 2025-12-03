Enlaces de accesibilidad

“2026 será peor”: alertan sobre colapso total del sistema eléctrico cubano


  • Para el experto Jorge Piñón la desconexión masiva de este martes que dejó sin electricidad a varias provincias occidentales, no es un evento aislado, sino la consecuencia de un deterioro estructural acumulado durante décadas.
El ingeniero Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, advirtió este martes en el programa Cuba al día que el sistema electroenergético nacional se encuentra en un “colapso total” y sin posibilidad de recuperación a corto plazo.

Para el experto la desconexión masiva de esta madrugada, que dejó sin electricidad a varias provincias occidentales, no es un evento aislado, sino la consecuencia de un deterioro estructural acumulado durante décadas.

“No hay solución a corto plazo. El sistema de generación y la red de transmisión están totalmente colapsados. Las curitas que le ponen no funcionan”, aseguró.

El experto recordó que ninguna de las apuestas del régimen ha dado resultado: "Ni las plantas flotantes turcas, ni los grupos electrógenos instalados por Fidel Castro en la llamada revolución energética, ni los nuevos parques solares construidos con apoyo chino".

Según su opinión, el problema es más amplio que la electricidad: Cuba depende hoy de entre 25.000 y 30.000 barriles diarios de petróleo venezolano, un suministro cada vez más incierto.

“Si Venezuela colapsa y Cuba pierde esos 30 mil barriles, el panorama será crítico. El 2026 será peor”, insistió.

México, que en los últimos años se había convertido en un proveedor clave, también ha reducido drásticamente sus envíos. “Ni el Delsa, ni el Vilma, ni los tanqueros habituales se han visto en las terminales mexicanas en meses”, dijo Piñón.

El deterioro acelerado del sistema —que en apenas tres o cuatro años pasó de tensiones periódicas a apagones masivos— responde, según el experto, a “más de diez años sin mantenimiento capital”, combustibles de pésima calidad y plantas “anticuadas, ineficientes y obsoletas”.

Sobre la propaganda oficial que promete resolver la crisis mediante paneles solares y nuevos proyectos con China, Piñón fue tajante:

“Es un total fracaso del modelo económico. ¿Dónde está la biomasa? ¿Dónde están los parques eólicos prometidos? Es humo. No existe la capacidad para sostener la generación nacional”, dijo.

La entrevista completa está disponible en Cuba al día, un programa informativo de Martí Noticias.

