Atentado terrorista en Sídney sacude celebración judía: EEUU condena el ataque

Getting your Trinity Audio player ready...

Un ataque terrorista en la icónica playa Bondi Beach, en Sídney, durante la celebración de la primera noche de Hanukkah, dejó al menos 11 muertos, incluido uno de los atacantes, y unos 29 heridos, entre ellos dos policías.



Dos individuos armados abrieron fuego desde un puente peatonal hacia cientos de personas congregadas en el evento “Hanukkah by the Sea” y en áreas aledañas. Según testigos, los disparos comenzaron alrededor de las 6:47 p.m. (hora local), generando pánico mientras decenas de personas corrían desesperadas buscando refugio.

Uno de los atacantes fue abatido en el acto, mientras que el segundo fue arrestado en estado crítico.

El primer ministro australiano Anthony Albanese calificó el ataque como "una atrocidad antisemita diseñada para herir a familias judías en una noche de celebración", asegurando que "ningún australiano debe temer vivir conforme a su fe".

La Policía declaró el ataque como un acto terrorista e informó sobre el hallazgo de un vehículo con varios artefactos explosivos improvisados cerca del lugar del suceso.

Un transeúnte, identificado como Ahmed El Ahmad, un padre musulmán de 43 años, intervino para desarmar a uno de los atacantes durante el tiroteo. Videos del momento en que quita el arma al atacante circulan en redes sociales.

La tragedia ha conmocionado a Australia y el mundo.



En una declaración televisada desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, acompañado de la primera dama Melania, rindió homenaje a las víctimas del ataque antisemita en Australia, del tiroteo este sábado en la Universidad de Brown, y del ataque contra las fuerzas estadounidenses en Siria.

"Envío mis más sinceros saludos y respetos desde los Estados Unidos de América", dijo el presidente Trump.

"Mis pensamientos y oraciones están con las familias de las personas que perdieron a sus seres queridos en todo el mundo. En estos momentos difíciles, mientras nosotros celebramos la Navidad, pienso en ellos y en lo que están pasando. Mi corazón está con ellos", expresó la primera dama.

El Secretario de Estado, Marco Rubio, expresó la firme condena de EEUU al ataque en Bondi Beach.

"Los Estados Unidos condenan enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido a una celebración judía. El antisemitismo no tiene lugar en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horror, la comunidad judía y el pueblo de Australia", excribió el jefe de la diplomacia estadounidense en su cuenta de X.

La Fiscal General de EEUU, Pamela Bondi, lamentó el hecho en un post publicado en redes sociales: "Noticias desgarradoras desde Sídney, Australia. Mis oraciones están con las víctimas, sus familias y la comunidad judía", escribió en X.

El congresista cubanoamericano Carlos Giménez llamó al gobierno australiano hacer más para proteger a la comunidad judía y garantizar su derecho a practicar su fe "con libertad y orgullo". En un mensaje en X, subrayó: "La fe judía es ancestral y absolutamente hermosa. Este acto devastador y horrible de odio antisemita en Bondi Beach no tiene cabida en ninguna parte".

Mientras, la Embajada de EEUU en Australia ofreció condolencias a los familiares de las víctimas y emitió una alerta de seguridad por lo ocurrido.



"Estamos consternados por los informes de violencia en Bondi Beach y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas de este acto sin sentido que tuvo como objetivo a la comunidad judía en la primera noche de Hanukkah. También nos entristece profundamente saber que dos agentes de policía resultaron heridos.

El servicio diplomático pidió a los ciudadanos estadounidenses que evitaran la zona del ataque y siguieran las indicaciones de las autoridades locales y las fuentes de noticias confiables, además de comunicarse con sus seres queridos para informarles sobre su situación. "Los ciudadanos estadounidenses deben consultar esta alerta de seguridad", recomendó la Embajada.

La activista cubana Rosa María Payá escribió un sentido mensaje en sus redes sociales sobre lo ocurrido en Australia: "Envío mi cariño y solidaridad a todos mis amigos judíos en esta Hanukkah. Una vez más, el cobarde ataque terrorista en Bondi Beach es profundamente doloroso. Precisamente durante Hanukkah recordamos que la luz siempre vence a la oscuridad. Como dijo Oswaldo Payá: La noche no será eterna".

El rey Carlos de Gran Bretaña se declaró "consternado y entristecido" por el tiroteo en Sídney. El jefe de Estado de Australia, aunque su papel es, en gran medida, ceremonial, escribió en un comunicado: "Mi esposa y yo estamos consternados y entristecidos por el terrible ataque terrorista antisemita contra personas judías que asistían a la celebración de Hanukkah en Bondi Beach".

El Primer Ministro británico Keir Starmer y los Príncipes de Gales expresaron su horror por lo ocurrido y su solidaridad con las víctimas y sus familiares.



En Nueva Zelanda, el primer ministro Christopher Luxon afirmó estar "horrorizado por lo ocurrido" en Australia y destacó el vínculo de hermandad entre ambas naciones.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió sus condolencias, condenando el terrorismo y el odio antisemita, y el presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el ataque como un acto de crueldad contra la comunidad judía.