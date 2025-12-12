Incautación de petrolero venezolano podría complicar más la situación para Cuba, advierte experto

Getting your Trinity Audio player ready...

La reciente incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero vinculado al contrabando de crudo entre Irán y Venezuela podría tener un impacto directo en el suministro energético de Cuba, que depende en gran medida de las importaciones venezolanas, advirtió el ingeniero Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas.

“Un 40% de las importaciones de petróleo a Cuba vienen de Venezuela”, dijo Piñón en entrevista con el programa Las Noticias Como Son, de Martí Noticias. El experto explicó que en los últimos meses se ha registrado, además, una disminución de los envíos desde México y Rusia, lo que complica la situación.

Piñón señaló que el suministro de crudo a Cuba forma parte de una compleja red de transporte ilegal que involucra a Irán, Venezuela, Rusia y otros países. “Es una cadena, es un círculo vicioso”, explicó.

El experto advirtió que cualquier acción contra ese circuito tendrá consecuencias directas para La Habana. “Cualquier impacto que tenga en esa cadena, la confiscación o privatización, como le quieras llamar de estos tanqueros, van a impactar directamente a Cuba”, dijo, y añadió que el país “va a tener meses difíciles”.

Sobre la legalidad de esos envíos, Piñón fue categórico: “Toda transacción o movimiento de exportación o importación de petróleo o hidrocarburos a Venezuela son ilegales desde el punto de vista de las sanciones que Estados Unidos ha puesto contra ese país, contra Irán y contra Rusia”. No obstante, aclaró que estas operaciones han continuado “a escondidas” mediante el uso de buques conocidos como “tanqueros fantasmas”.

“Las reglas del juego han cambiado”, afirmó. “Ahora dice no solamente vamos a aplicar esas sanciones de una forma física, porque ahora tenemos las fuerzas armadas, es decir, tenemos los portaaviones, tenemos los barcos, tenemos todos los activos militares que necesitamos para de verdad poner fin y arrestar a todos estos barcos fantasmas que operan ilegalmente dentro del mercado petrolero”.

El experto describió estas embarcaciones como parte de una “flota negra mundial”. “Son barcos principalmente supertanqueros, son barcos que llevan más de un millón de barriles de petróleo crudo a bordo”, explicó.

Piñón afirmó que la incautación reciente representa un hecho inédito. “Esta acción es algo nuevo y yo creo que va a continuar, esta no va a ser la primera”, sostuvo.

En cuanto a la situación interna de Cuba, el experto subrayó que la crisis energética no se explica únicamente por la falta de combustible. “La infraestructura de Cuba desde el punto de vista de las termoeléctricas, la capacidad de refino y las terminales es lo que en realidad causa el 80% del problema”, afirmó.

Piñón alertó además sobre la suspensión del mantenimiento capital de dos pilares del sistema eléctrico cubano. “Han suspendido las reparaciones y el mantenimiento capital que se le tenía que haber dado a Guiteras y también han suspendido todas las operaciones de mantenimiento a Energas”, dijo.

Según explicó, ambas plantas continúan operando pese a su deterioro, lo que eleva el riesgo de fallos graves. “Las probabilidades de un colapso de Energas y de un colapso de Guiteras a principios del próximo año es mucho más alto hoy en día. Eso es gravísimo”, subrayó.

Piñón anticipó un panorama aún más complejo en 2026. “El apagón va a ser más largo”, advirtió, y señaló que una eventual salida de servicio de la central Antonio Guiteras podría requerir meses de reparación. “Si Guiteras cae durante el primer trimestre del año 26, el arreglo va a ser largo que le va a tomar todo el verano para poder arreglarlo”, afirmó.

“Van a ser unas tristes Navidades” y “un triste Año Nuevo”, afirmó, y criticó al Gobierno por generar expectativas que no puede cumplir.

(Con reporte de Amado Gil y José Luis Ramos para Martí Noticias)