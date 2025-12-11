Denuncian golpiza a preso político Alexander Verdecia en cárcel de Granma

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Alexander Verdecia denunció en una carta enviada a su familia que fue golpeado y maltratado por oficiales de la prisión provincial Las Mangas, en Granma, luego de que guardias descubrieran un artefacto improvisado que los reclusos usan para cocinar ante la escasez de alimentos en el penal.

Su esposa, la activista Eliannis Villavicencio, compartió la misiva con Martí Noticias e indicó que la situación del opositor se deteriora mientras espera una sentencia que lleva meses de retraso.

Verdecia, de 51 años, fue arrestado el 7 de febrero por sus publicaciones críticas en redes sociales y desde entonces permanece en detención preventiva. En la carta, aseguró haber sido agredido por el oficial Wilber Soto Pérez y por un guardia conocido como “Masó”.

“Fui golpeado, maltratado física y verbalmente por el funcionario del orden del interior Wilber Soto Pérez y por un guardia apodado Masó”, escribió.

Según su relato, los guardias encontraron una cubeta con chorote de pinol de maíz —una bebida tradicional del oriente cubano— y un calentador eléctrico artesanal que los reclusos utilizan para cocer alimentos.

“El guardia Masó botó el chorote por el drenaje del baño y se llevó la cubeta y el calentador”, contó Verdecia.

“Le dije que los reclusos cocinaban alimentos debido a que los están sometiendo a inanición… que la prisión es un campo de concentración nazi”. Según explicó en la carta, sus palabras enfurecieron al oficial Soto.

El preso político relató que, después de eso, el oficial lo esposó con las manos hacia atrás y lo golpeó en la nuca frente a otros reclusos. Una vez fuera del recinto, “Masó lo agredió también con la mano abierta” y luego “intentó empujarlo escaleras abajo con las manos sujetas a la espalda”, sin lograrlo porque Verdecia se resistió.

Verdecia fue llevado a juicio el 10 de septiembre de 2025 en el tribunal provincial de Granma, en Bayamo. La fiscalía solicitó una condena de ocho años de cárcel por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Aunque la sentencia debía dictarse el 8 de octubre, el fallo continúa pendiente, prolongando su detención por más de diez meses.