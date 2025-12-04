Exjefe de inteligencia en Venezuela afirma que Cuba ideó plan para “inundar de cocaína” a EEUU

Getting your Trinity Audio player ready...

El exjefe de inteligencia militar venezolano, Hugo "El Pollo" Carvajal, —el hombre que durante años manejó los secretos de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro— acusó directamente al chavismo y al régimen cubano de dirigir una guerra narco-terrorista contra Estados Unidos en una carta divulgada por el diario The Dallas Express.

La autenticidad del documento fue confirmada a Martí Noticias por el abogado de “El Pollo” Carvajal, el señor Robert Feitel.

En la misiva dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, el exmilitar sostiene que el régimen cubano fue quien concibió a mediados de los años 2000 una estrategia para “inundar de cocaína” a Estados Unidos como arma política. El esquema —dijo— fue adoptado por Hugo Chávez y ejecutado durante años por Nicolás Maduro y el llamado Cártel de los Soles.

Martí Noticias no ha podido verificar de manera independiente las alegaciones pero Carvajal pasó años dentro de las altas esferas del aparato de seguridad venezolano. A inicios de este año se declaró culpable en un tribunal federal de cargos derivados de una conspiración que movió cocaína hacia Estados Unidos y brindó apoyo a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los fiscales afirman que él, tanto como Maduro y Diosdado Cabello, se encuentra en el centro del Cártel de los Soles.

Carvajal afirma en la carta que el objetivo de su mensaje es “expiar mis pecados contando toda la verdad” sobre dos décadas de operaciones clandestinas. “Fui un general de tres estrellas, de la confianza de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Escribo para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años”, apuntó.

El exmilitar asegura haber sido testigo de cómo el gobierno de Chávez “se convirtió en una organización criminal” que hoy estaría dirigida por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Alega que la política antidrogas venezolana fue reemplazada por una estrategia deliberada para utilizar la droga “como arma contra Estados Unidos”.

"Este plan fue sugerido por el régimen cubano… y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbolá”. Asimismo, sostiene que el Estado venezolano proporcionó “armas, pasaportes e impunidad” para facilitar operaciones de estas organizaciones dentro del país.

El exjefe de inteligencia responsabiliza también al gobierno venezolano de organizar y potenciar a bandas criminales dentro y fuera de las cárceles para defender al régimen, incluyendo al Tren de Aragua. También señala que, tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esa política expulsando a miles de integrantes de estas estructuras criminales hacia el exterior.

Para Carvajal la apertura de la frontera bajo la administración Biden-Harris fue interpretada por el régimen venezolano como una oportunidad para enviar células de estas bandas a territorio estadounidense.

Asimismo, asegura que agentes rusos propusieron a Chávez intervenir cables submarinos de Internet que conectan América del Sur con territorio estadounidense y añade que en 2015 advirtió a Maduro sobre la construcción de un puesto de escucha ruso en la isla venezolana de La Orchila.

Durante dos décadas, dice, Venezuela habría enviado espías a Estados Unidos, “algunos disfrazados de miembros de la oposición venezolana”. También afirma que la inteligencia cubana le mostró supuestas redes dentro de bases navales estadounidenses y que “diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA recibieron pagos” para favorecer al chavismo.

En otro apartado, Carvajal asegura que Smartmatic “nació como una herramienta electoral del régimen venezolano” y que el sistema puede ser “alterado”. “Tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo”, escribe en referencia al liderazgo venezolano.

Martí Noticias envió una solicitud de comentarios a la Casa Blanca sobre la carta del exmilitar venezolano pero hasta el momento de redactar esta noticia no ha recibido respuesta.