José Antonio Pompa depone huelga de hambre tras casi un mes de protesta en prisión cubana

El preso político y opositor José Antonio Pompa López, de 50 años depuso la huelga de hambre que mantuvo por 30 días en la prisión de Agüica, Matanzas.



Pompa López, miembro del partido Cuba Independiente y Democrática y coordinador de Cuba Primero, había sido trasladado a esta prisión a inicios de noviembre. Desde entonces, su familia no había recibido información sobre su situación.

Las autoridades del penal permitieron que su esposa, Suarmy Hernández, lo visitara este martes para convencerlo de cesar la protesta, un esfuerzo que finalmente tuvo éxito. Hernández confirmó a Martí Noticias que el preso político abandonó la huelga.

“El teniente coronel Jorgito me atendió y mandaron a buscar a la doctora, que parece que lo estaba atendiendo, para que hablara conmigo y yo pudiera hablar con él para que cesara la protesta.

La doctora informó a la esposa del prisionero político que hasta ahora no había tenido afectaciones graves en los riñones, pero que después de 30 días de ayuno sí podrían empezar a fallarle.

"Me encontré que está aislado porque no podía caminar. No camina, imagínate, como una persona de ochenta años. Lo vi muy deteriorado, parecía un cadáver. Le dije, así, delante de los guardias, los oficiales y el jefe de orden interior: Yo necesito que estés vivo, no muerto, porque así como estás no vas a llegar a nada. Esta gente lo que quiere es que te mueras, y vivo vamos a hacer más cosas en contra de esta dictadura".

Hernández explicó que le dio de comer unas galletas que había podido pasar.

"Tenía como un paquetico de galletas y le dije: ahora esta galletica te la vas a comer. Un recluso que parece que tiene que ver con los alimentos le trajo como un caldo y entonces le dije: tómate un poquitico; se tomó dos cucharadas".

Pompa López fue condenado, junto a otros dos activistas, a ocho años de privación de libertad por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional.

El Tribunal Provincial de La Habana hizo firme la sentencia contra los activistas Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García en octubre. Anteriormente, a inicios de 2024, el opositor había colocado un cartel en su vivienda que decía “SOS. Mis hijos se mueren de hambre” tras ser despedido de su empleo.

Según Hernández, las autoridades del penal de Agüica le comunicaron que Pompa aparecía en el sistema de la prisión como "pendiente" después de que su sentencia se hizo firme en octubre. "El fue sancionado ya, pero dicen ellos que él, en esa prisión, está como pendiente, que en el sistema de ellos no aparece como que está condenado".