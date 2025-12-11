Más presión para Maduro: incautación de tanquero apuntaría a cortar rutas de sanciones

Getting your Trinity Audio player ready...

En una operación con unidades especiales, el gobierno de Estados Unidos incautó un gran tanquero de petróleo frente a las costas de Venezuela, relacionado con redes de terrorismo internacional.

Un video desclasificado para su divulgación muestra el despliegue de comandos del FBI, uniformados de los departamentos de Seguridad Nacional y de Guerra abordando la embarcación sancionada por autoridades federales, como lo informó el Departamento de Justicia.

Desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump informó sobre este procedimiento. “Acabamos de incautar un buque frente a la costa de Venezuela, un buque grande, muy grande, de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo.

La operación, dirigida por la Guardia Costera de Estados Unidos, seguía la pista del tanquero identificado como Skipper anteriormente conocido en los registros como Adisa y sujeto a sanciones por vínculos con el comercio de petróleo iraní, según fuentes de inteligencia.

"Porque si era una operación contra el narcotráfico, por qué un tanquero. ¿Qué lleva el tanquero aparte de petróleo?", se cuestionó el teniente coronel retirado del ejército de EEUU, Octavio Pérez.

Pérez explicó a Martí Noticias que esta es una escalada de la presión de la Casa Blanca contra el Cártel de los Soles, con objetivos distintos a la destrucción de embarcaciones de narcoterroristas en el Caribe y Pacífico.

"Es un impacto doble porque ahora no únicamente son lanchas con droga, ahora cualquier embarcación que el régimen esté usando para apoyar otro régimen también ha sido incautado", señaló.

Los reportes iniciales indican que el cargamento estaba destinado a salir de aguas venezolanas y, según medios con acceso a rastreos marítimos, parte de la carga tendría como destino Cuba.

"Se sabe dónde salió, se sabe el tiempo que lleva ya, 3 o 4 días en alta mar, y llegó la oportunidad con la guardia costera y la ayuda de operativos del Iwo Jima, o del Gerald Ford -que algunos están audiendo que los helicópteros vinieron del Gerald Ford-, se para este tanquero que está en esta lista de incautados, que supuestamente iba para Cuba", explicó Pérez.

Expertos en sanciones y tráfico marítimo señalan que la incautación forma parte de una ofensiva más amplia de la administración para presionar económicamente al régimen de Nicolás Maduro y cortar rutas utilizadas para evadir sanciones.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región y en meses recientes ha autorizado acciones contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, en la operación Lanza del Sur.