EEUU: Almirante que aprobó segundo ataque a un barco procedente de Venezuela actuó "dentro de su autoridad”

La Casa Blanca defendió el lunes la decisión del almirante Frank Bradley de realizar múltiples ataques contra un supuesto buque venezolano de narcotráfico en septiembre.

“Con respecto a los ataques en cuestión, el 2 de septiembre, el secretario (de Guerra, Pete) Hegseth autorizó al Almirante Bradley a realizar estos ataques. El Almirante Bradley actuó con acierto, dentro de sus atribuciones y de acuerdo con la ley que regía el combate, para garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza para los Estados Unidos de América”, declaró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su rueda de prensa habitual.

Leavitt agregó que la administración Trump “ha designado a estos narcoterroristas como organizaciones terroristas extranjeras", y que "el presidente tiene derecho a eliminarlos si amenazan a Estados Unidos y si traen narcóticos ilegales que están matando a nuestros ciudadanos a un ritmo récord”.

Asimismo expresó que el ataque "se llevó a cabo en defensa propia para proteger a los estadounidenses en intereses vitales de Estados Unidos, (...) en aguas internacionales y de conformidad con el derecho de los conflictos armados".

En la red social X, el secretario Hegseth defendió a Bradley calificándolo de "héroe estadounidense" y afirmando que cuenta con su "total apoyo". Hegseth afirmó que respalda las decisiones de combate de Bradley "en la misión del 2 de septiembre y en todas las posteriores".

Se espera que el almirante Bradley brinde una sesión informativa clasificada el jueves a los legisladores que supervisan el ejército, segun informó Prensa Asociada.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, defendió ampliamente el lunes las operaciones de Estados Unidos en el Caribe, haciéndose eco de la postura de la administración Trump de que son necesarias para frenar el flujo de narcóticos ilegales a Estados Unidos.

"No creo que se deban sacar conclusiones ni deducciones hasta tener todos los hechos", declaró sobre el ataque del 2 de septiembre. "Veremos adónde conducen", dijo.

Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques contra presuntos buques con narcotráfico en el Caribe, con un saldo de al menos 76 muertos.