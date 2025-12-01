Trump confirma conversación con Maduro: "no diría que salió bien ni mal"

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este domingo que sostuvo recientemente una llamada telefónica con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, pero no ofreció detalles sobre la misma.

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, en el viaje de regreso a Washington D.C desde Florida tras el feriado de Thanksgiving, Trump respondió a una pregunta sobre su conversación con Maduro: "Sí... no diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

La tensión entre ambos países escaló el sábado, cuando el presidente Trump declaró el cierre total del espacio aéreo venezolano. En una publicación en Truth Social, escribió: "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

Aerolíneas internacionales han cancelado vuelos indefinidamente, afectando a miles de pasajeros. El gobierno de Maduro respondió calificando la medida como "acto hostil" y anunció un plan especial para el retorno de venezolanos varados.



Estados Unidos desplegó en octubre su mayor fuerza naval en décadas en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford, y Trump dejó abierta la posibilidad de que operaciones terrestres contra redes de narcotráfico en Venezuela podrían comenzar "muy pronto".



El 24 de noviembre, entró en vigor la designación de Washington al Cartel de los Soles, vinculado a Muro y otros altos funcionarios de su gobierno, como Organización Terrorista Extranjera.

El republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense, declaró este domingo a CNN que EEUU dio a Maduro la oportunidad de irse. "Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otro país".

Sobre un posible plan de ataque a Venezuela, Mullin señaló: "No, [Trump] ha dejado muy claro que no vamos a enviar tropas a Venezuela. Lo que intentamos es proteger nuestras propias costas".