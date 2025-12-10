María Corina Machado impedida de llegar a ceremonia del Nobel de la Paz, pero "estará en Oslo"

Getting your Trinity Audio player ready...

El Comité Nobel entregó este miércoles el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, en reconocimiento a su papel en la defensa de la democracia frente al avance del autoritarismo en su país, en una ceremonia en Oslo, Noruega a la que la la líder opositora venezolana no pudo asistir.



Machado hizo todo lo que estaba en su mano" para asistir a la ceremonia, dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel. "Un viaje en una situación de peligro extremo", refirió el Comando Nacional de Campaña de la líder opositora en Venezuela.

En un audio compartido por el Instituto Nobel, Machado dijo: "Estaré en Oslo, estoy en camino".

Aunque no podrá llegar a la ceremonia, ni a los eventos de este miércoles, "estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", afirmó, por su parte, el Comando.

"Si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad"

La hija de la galardonada, Ana Corina Sosa Machado, recibió el diploma y la medalla del Nobel en lugar de su madre. "Mi madre nunca ha roto una promesa y por eso puedo asegurarles, con toda la alegría en mi corazón, que en solo unas horas podremos abrazarla aquí, en Oslo".

Sosa Machado dio lectura a las palabras que habría pronunciado su madre en la ceremonia del Nobel, un recuento de la historia democrática de Venezuela antes del chavismo, y la lucha de la oposición que ella encabeza por retornar el estado de derecho y la estabilidad económica, social y política a su país.

La líder de la oposición venezolana afirmó el discurso pronunciado por su hija que el premio "le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz".



"Y lo más importante, la lección que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad".

Machado afirmó que "la libertad se conquista cada día", y que la causa de Venezuela trasciende las fronteras del país. "Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad".



En su discurso, la premio Nobel de la Paz afirmó que los venezolanos no se percataron a tiempo de que su país se estaba sumiendo en una dictadura. "Cuando comprendimos la fragilidad de nuestras instituciones, ya era demasiado tarde", señaló.



"Cuando el cabecilla de un golpe militar contra la democracia fue elegido presidente, muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de derecho", dijo en referencia al punto de inflexión de la democracia venezolana, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) llegó al poder.



"Desde 1999, el régimen se ha dedicado a desmantelar nuestra democracia", apuntó Machado.

Antes, en un largo discurso de apertura, el presidente del Comité Noruego del Nobel describió los crímenes del régimen venezolano, hizo un recuento de las víctimas de la represión en ese país y llamó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones de 2024, cuyo triunfo reclamó la oposición, y deponer el poder.

Frydnes mencionó a otros regímenes como Cuba, que se han unido en un "eje del mal" en el hemisferio y cuyos pueblos viven una situación similar de opresión, y expresó su esperanza de que la democracia retorne pronto a Venezuela.

Tres décadas de lucha por la democracia

Machado, ingeniera con estudios en finanzas, inició su trayectoria pública en 1992 al fundar la Fundación Atenea, dedicada a la atención de niños en situación de calle en Caracas. Diez años más tarde cofundó Súmate, organización que promueve elecciones libres y transparentes mediante capacitación y observación electoral.

En 2010 fue electa diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela con un récord de votos, pero en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro la expulsó del cargo. Desde entonces lidera el partido Vente Venezuela, y en 2017 impulsó la creación de la alianza Soy Venezuela, que agrupa fuerzas democráticas más allá de las divisiones partidistas.

En 2023, Machado anunció su candidatura a la presidencia de Venezuela para las elecciones de 2024. Tras ser inhabilitada por orden de Maduro, respaldó al candidato opositor Edmundo González Urrutia. La oposición documentó irregularidades y sostuvo que había ganado los comicios, aunque el régimen se declaró vencedor y reforzó su control.

El Comité del Nobel destacó que Machado, quien ha vivido los últimos meses en la clandestinidad por temor a perder su libertad y su vida, recibe el galardón “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

(Nota en desarrollo)