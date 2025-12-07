Miles de venezolanos marchan en apoyo al Nobel de la Paz de María Corina Machado (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

Miles de venezolanos se movilizaron este sábado en más de 100 ciudades del mundo para respaldar el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder de esa nación, María Corina Machado.

Las manifestaciones, agrupadas bajo el lema “El Nobel es nuestro”, también expresaron solidaridad con los presos políticos, exiliados y quienes hoy luchan por el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Las marchas se realizaron de manera simultánea en decenas de ciudades de Europa, América, Asia y Oceanía. Los venezolanos salieron con banderas, pancartas y consignas de libertad y democracia.

Para muchos, el reconocimiento internacional que destaca Machado representa un aliento a la esperanza, y un recordatorio de que la lucha por los derechos humanos trasciende fronteras.



Jose Amalio Graterol, secretario político de Vente Venezuela en Estados Unidos, dijo a Martí Noticias que esta manifestación cívica representa el esfuerzo de lucha constante de todos los venezolanos, tanto dentro como fuera de esa nación.



Para el periodista venezolano Leopoldo Castillo, este reconocimiento trasciende a todas las voluntades que aspiran el regreso de la democracia a Venezuela y que reitera la atención de la comunidad internacional.



Desde Puerto Rico, tres venezolanos dieron sus testimonios para Martí Noticias y expresaron apoyo a la decisión del gobierno de Donald Trump en la operación Lanza del Sur contra el Cartel de los Soles.



Los manifestantes subrayaron el orgullo que representa para los venezolanos la distinción otorgada a Machado, así lo expresó el influencer Maisong Lee.



La diáspora y los organizadores hicieron un llamado urgente a gobiernos y organismos internacionales para redoblar la presión diplomática sobre el régimen venezolano, demandando respeto a los derechos civiles para quienes aún luchan desde dentro del país