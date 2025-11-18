María Corina Machado lanza un manifiesto de libertad: "Estamos en el umbral de una nueva era"

Getting your Trinity Audio player ready...

La líder opositora María Corina Machado difundió este martes un mensaje titulado “Manifiesto de Libertad”, un documento político que define “la Venezuela del futuro” y marca el camino para una transición que considera inminente.

El video, grabado “desde algún lugar de Venezuela”, subraya que el país está “en el umbral de una nueva era” y promete una reconstrucción basada en libertades fundamentales, Estado limitado y justicia para las víctimas del chavismo.

Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, afirma que la lucha no se dirige a conquistar espacios de poder, sino a reivindicar principios esenciales. “La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno”, afirmó, insistiendo en que los venezolanos poseen “derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”. En el manifiesto sostiene que “el pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión: la libertad”.

Entre los pilares del manifiesto, Machado destaca la apertura económica, el retorno masivo de venezolanos en el exterior, la expansión del libre mercado, un Estado acotado, y un crecimiento apalancado en la industria energética. Reitera además que la nueva etapa incluiría garantías de derechos humanos, libertad de expresión, educación y seguridad jurídica.

La activista, Premio Nobel de la Paz 2025, también promete justicia para las víctimas del régimen. “El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo”, dijo.

Aseguró que más de “18.000 presos políticos… cada uno es un testimonio de la brutalidad del régimen”, y afirmó que solo habrá una reconstrucción plena cuando los responsables de crímenes de lesa humanidad “sean juzgados por la ley y por la historia”.

La difusión ocurre en medio del aumento de tensiones regionales y la presencia de una flota militar estadounidense en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump relanzara una ofensiva contra el narcotráfico y señalara a Maduro como líder del Cartel de los Soles.

El mensaje llega días después de otro video dirigido a las Fuerzas Armadas, en el que instó a los militares y a quienes sostienen al Gobierno a respaldar una transición pacífica.