María Corina Machado lanza un manifiesto de libertad: "Estamos en el umbral de una nueva era"

  • María Corina Machado presentó el “Manifiesto de Libertad”, un documento político que define la visión de “la Venezuela del futuro” y plantea una transición inminente.
La líder opositora María Corina Machado difundió este martes un mensaje titulado “Manifiesto de Libertad”, un documento político que define “la Venezuela del futuro” y marca el camino para una transición que considera inminente.

El video, grabado “desde algún lugar de Venezuela”, subraya que el país está “en el umbral de una nueva era” y promete una reconstrucción basada en libertades fundamentales, Estado limitado y justicia para las víctimas del chavismo.

Machado, quien lleva más de un año en la clandestinidad, afirma que la lucha no se dirige a conquistar espacios de poder, sino a reivindicar principios esenciales. “La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno”, afirmó, insistiendo en que los venezolanos poseen “derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano”. En el manifiesto sostiene que “el pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión: la libertad”.

Entre los pilares del manifiesto, Machado destaca la apertura económica, el retorno masivo de venezolanos en el exterior, la expansión del libre mercado, un Estado acotado, y un crecimiento apalancado en la industria energética. Reitera además que la nueva etapa incluiría garantías de derechos humanos, libertad de expresión, educación y seguridad jurídica.

La activista, Premio Nobel de la Paz 2025, también promete justicia para las víctimas del régimen. “El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo”, dijo.

Aseguró que más de “18.000 presos políticos… cada uno es un testimonio de la brutalidad del régimen”, y afirmó que solo habrá una reconstrucción plena cuando los responsables de crímenes de lesa humanidad “sean juzgados por la ley y por la historia”.

La difusión ocurre en medio del aumento de tensiones regionales y la presencia de una flota militar estadounidense en el Caribe, luego de que el presidente Donald Trump relanzara una ofensiva contra el narcotráfico y señalara a Maduro como líder del Cartel de los Soles.

El mensaje llega días después de otro video dirigido a las Fuerzas Armadas, en el que instó a los militares y a quienes sostienen al Gobierno a respaldar una transición pacífica.

