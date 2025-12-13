"Maduro va a salir, con o sin negociación" (VIDEO)

Getting your Trinity Audio player ready...

"Va a salir, con o sin negociación", dijo María Corina Machado, durante una conferencia de prensa en Noruega, cuando la Premio Nobel de la Paz, se refirió directamente a la posibilidad de una salida negociada del dictador Nicolás Maduro.

“Quisiéramos, y a Maduro le conviene, que esto fuera a través del diálogo”, confesó convencida de que “Maduro dejará el poder, sea negociado o no negociado”.

La líder opositora enfatizó en que prefiere una transición pacífica y negociada, porque esa fue la voluntad manifiesta de la mayoría de los votantes venezolanos en las elecciones de 2024.

Esto reconocería la voluntad popular expresada el 28 de julio y respetaría la Constitución venezolana, afirmó.



La Premio Nobel de la Paz, declarada como fugitiva por el régimen chavista, explicó que cada día la presión tanto interna como externa se agudiza sobre el régimen que controla Venezuela por más de 26 años.

Cuba ha proporcionado apoyo clave al régimen chavista, especialmente en áreas de inteligencia y control interno, a cambio de petróleo y recursos económicos.

“Cuba será libre. Nicaragua será libre”, dijo a los periodistas, reiterando la promesa de que la llegada de la democracia a Venezuela traerá estabilidad a la región, al contribuir a la caída de los regímenes totalitarios del hemisferio.