Cubanos orgullosos de asistir a ceremonia del Nobel; el exilio cubano "ha sido instrumental" para este premio

Varios cubanos y cubanoamericanos asistieron orgullosos a la entrega del Premio Nobel de la Paz para la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, que tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de la capital noruega.

El congresista nacido en Cuba, Carlos Giménez, compartió en sus redes sociales el motivo de su pasión por la causa de Venezuela: "Perdí mi patria siendo apenas un niño y he vivido toda mi vida desterrado en el exilio. Mis padres fallecieron sin nunca poder volver a Cuba. Uno pasa momentos dificilísimos, pero lo fundamental que hacen estos dictadores es separarnos de las personas y los lugares que adoramos. No se lo deseo a nadie. Hoy por hoy, tengo el inmenso honor de representar a mi comunidad de exiliados en el Congreso de los Estados Unidos de América. Y hoy por hoy, tengo el inmenso privilegio de ser parte de la delegación invitada a Oslo por María Corina Machado".

El legislador republicano escribió: "La lucha por la libertad de Venezuela es mi lucha también. La lucha por la libertad de Venezuela es lo digno, es lo correcto, es la esencia de quienes somos. La libertad de Venezuela es la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua también. Es la liberación de todo nuestro hemisferio. Y pronto, pero muy pronto, vamos a poder reencontrarnos en democracia".

Por su parte, la miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, junto al abogado Marcell Felipe, de la Fundación Inspire America, divulgaron un video en el que celebran la oportunidad de haber asistido a un evento histórico, con implicaciones muy importantes para la causa de la democracia en Cuba.

"Una de las cosas que tenemos que recalcar es que el exilio cubano ha sido instrumental en hacer esto. Esto es algo que comenzamos hace un poco más de un año en el Museo Americano de la Diápora Cubana y que hoy culmina, no solamente con nosotros dos acá representando el exilio cubano, sino también con los congresistas cubanoamericanos que participaron y y nominaron a María Corina Machado para ese premio", comentó Felipe.

La representante cubanoamericana María Elvira Salazar también asistió a la ceremonia y compartió con sus seguidores la siguiente denuncia en un video filmado en las calles de Oslo.

"María Corina Machado debería haber estado aquí para recibir el Premio Nobel de la Paz, pero la dictadura de Maduro intentó impedir su viaje y causó graves retrasos en la seguridad. Su hija aceptó el premio con valentía y dignidad. María Corina ya está de camino, y me honra agradecerle en nombre de las decenas de miles de venezolanos que represento en Miami y que siguen luchando por una Venezuela libre".