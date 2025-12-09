Preso político cubano se niega a tomar insulina en protesta por acoso en prisión

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político cubano Jorge Bello, de 48 años, se negó recientemente a recibir su medicación para la diabetes como forma de protesta por el acoso que sufre dentro de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

Su madre, Martha Domínguez, dijo a Martí Noticias que un oficial penitenciario identificado como Camilo Ernesto le negó un aerosol durante una crisis de asma, enfermedad que también padece.

Domínguez aseguró que logró convencer a su hijo de retomar el tratamiento médico debido al serio riesgo que representaba su decisión.

“Se lo dije: no puedes renegar a tus medicamentos”, relató. Explicó que la suspensión de la insulina podía tener consecuencias fatales: “Nada más que se deje poner la insulina, le sube el azúcar. Él se puede morir porque depende de esa insulina para su vida”.

Bello Domínguez cumple una condena de 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Güira de Melena. En agosto de 2022, el Tribunal Supremo Popular ratificó la sentencia. Los cargos incluyeron presuntos delitos de sabotaje, desórdenes públicos, desacato y robo con fuerza.

“Como madre sufro mucho, porque 15 años no es fácil. Mi hijo está enfermo y no es fácil lo que estamos viviendo”, dijo.

Domínguez denunció a mediados de año un deterioro significativo en el estado de salud del preso, que atribuye a la falta de insulina y a una atención médica inadecuada. También señaló condiciones que calificó de inhumanas en la prisión de Guanajay, entre ellas escasez de medicamentos, alimentos en mal estado y graves carencias de agua y asistencia médica.