Cubanos salen a las calles a protestar en varias localidades del país

Vecinos de varios municipios de La Habana y otras localidades de la isla salieron a las calles entre la noche del lunes y la madrugada del martes para protestar contra los prolongados apagones y la crisis económica, en una de las jornadas de manifestaciones más extensas registradas en los últimos meses.

En La Habana, donde se reportaron la mayoría de las protestas, cubanos dijeron que llevaban más de 12 horas de apagón, lo que derivó en cacerolazos y cierres de calles.

En el municipio Diez de Octubre, la protesta estuvo acompañada por el repique prolongado de las campanas de la iglesia de La Milagrosa. El periodista independiente Adelth Bonne, residente en el barrio de Santos Suárez, afirmó en un video: “Como pueden oír, no solo los vecinos están tocando los calderos, sino que la iglesia de aquí, la Milagrosa, está sonando sus campanas, luego de más de 12 horas de apagón”.

En Marianao, vecinos bloquearon calles con cacerolas y escombros mientras exigían el restablecimiento del servicio eléctrico. Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo la tensión aumentó cuando agentes policiales intentaron dispersar a los manifestantes.

Mientras sucedían las protestas usuarios denunciaron interrupciones en el acceso a internet en zonas donde comenzaron a concentrarse grupos numerosos, un patrón recurrente en caso de manifestaciones.

"Ni fin de año vamos a tener", se escucha decir en otro de los videos.

Martí Noticias corroboró con vecinos otras protestas ocurridas en las localidades de Cabacú y Jamal, en la provincia de Guantánamo.

Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con prolongados apagones, escasez de comida y productos de primera necesidad, unido a un colpaso sanitario por la circulación de varios virus en el país.

El Observatorio Cubano de Conflictos informó que noviembre cerró con 1.326 protestas en todo el país, la cifra más alta documentada por esa organización.