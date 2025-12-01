Vecinos de El Naranjal, en Matanzas, cumplen 17 días sin electricidad ni agua

Getting your Trinity Audio player ready...

Residentes del reparto Armando Mestre, conocido como El Naranjal, en la ciudad de Matanzas, llevan 17 días sin electricidad ni agua potable debido a la avería de un transformador que abastece a una cuadra, afectando tanto a viviendas como centros educativos, según testimonios de vecinos recogidos por Martí Noticias.

Una residente que pidió no ser identificada confirmó este lunes la situación y aseguró que el transformador “explotó”, dejando sin servicio a varias edificaciones. “Tienen que cargar agua y eso afecta el círculo infantil y a la escuela. Somos varias gente que no tenemos, el edificio que está al lado de la escuela también”, dijo.

La académica y activista Alina Bárbara López, vecina del área, reportó en Facebook que 40 apartamentos permanecen sin energía, sin suministro de agua y con dificultades para cocinar y mantener condiciones básicas de higiene.

En declaraciones a nuestra redacción, afirmó que un representante de la Unión Eléctrica (UNE) acudió el domingo para pedir a los residentes que evitaran dirigirse a las autoridades locales porque “no había un transformador disponible”.





Según López, el funcionario propuso paliativos como entregar gasolina a las pocas viviendas con plantas eléctricas y enviar trabajadores sociales para distribuir alimentos a personas consideradas vulnerables.

“Dejamos muy claro ahí que nosotros lo que queríamos era la electricidad”, señaló. “No tenemos agua, no tenemos nada… en 17 días aquí no vino ninguna persona”.

Publicaciones en redes sociales de vecinos de la calle 338 entre 117 y 119 advierten que adultos mayores y niños se encuentran entre los más perjudicados y señalan que la respuesta de las autoridades ha sido “nula”, incluido el delegado de gobierno.

Medios oficiales cubanos han reconocido en semanas recientes el déficit de transformadores en el país y han informado sobre intentos de recuperar equipos en fábricas nacionales.

La situación en Matanzas ocurre en paralelo a reportes de apagones prolongados en varias localidades del oriente cubano. En zonas de Holguín, residentes aseguran que los cortes persisten pese a la reposición temporal del servicio tras protestas locales. Una vecina de Corcovado, en Mayarí, dijo a este medio: “La ponen y nos la dan 3 horas, la quitan… Yo nunca me he acostado con corriente desde que pasó el ciclón”.

