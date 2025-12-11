Citan las razones para no visitar Cuba como destino turístico en el 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

Expertos de la industria turística advierten que Cuba será uno de los peores destinos en el 2026 por los constantes apagones, la perseverante escasez y una continua crisis económica.

El destino de viajes a Cuba se encamina a uno de sus peores años turísticos, según un análisis publicado por el sitio digital ucraniano 24 Kanal, que cita al portal especializado Travel Off Path con una publicación de análisis titulada Por qué no deberías visitar este país en 2026.

Los expertos consultados por estos medios coinciden en que la isla no reúne las condiciones básicas para garantizar un viaje seguro y estable en 2026, debido al deterioro simultáneo de la infraestructura, el colapso energético, la crisis sanitaria y un sistema financiero que perjudica directamente al visitante.

incapacidad del país para mantener operativos servicios esenciales

24 Kanal señala que la advertencia no está relacionada con la riqueza cultural de Cuba —que califican como “colosal y vibrante”—, sino con la incapacidad del país para mantener operativos servicios esenciales, una situación que consideran “profunda, prolongada y estructural”, no producto de eventos coyunturales.

El diagnóstico de Travel Off Path es categórico: la energía eléctrica en Cuba está en estado de colapso. Apagones de horas, incluso en La Habana, afectan a instituciones públicas y privadas. Según el portal ucraniano, esta realidad “no es un accidente ni una crisis temporal, sino el resultado de años de deterioro en plantas termoeléctricas obsoletas y mala gestión estatal”. Añaden que la capacidad de generación es insuficiente para cubrir la demanda nacional, lo que obliga a racionamientos continuos.

Los generadores de emergencia en hoteles —incluidos resorts de lujo— dependen de combustible limitado. Cuando se agota, los turistas quedan sin ascensores, climatización, piscinas funcionales, aire acondicionado o agua corriente. La interrupción de la energía provoca a su vez desde fallas en el suministro de agua, pérdida de alimentos frescos, interrupción de servicios médicos hasta la proliferación de enfermedades asociadas al calor y al saneamiento deficiente. 24 Kanal subraya que, en estas condiciones, “el viajero promedio no puede aspirar a una experiencia segura ni cómoda”.

Caída histórica del turismo: un síntoma del deterioro

El medio ucraniano destaca que en 2025 la llegada de visitantes se redujo drásticamente respecto al año anterior, marcando la caída más pronunciada desde la pandemia de COVID-19. Los expertos consultados indican que este descenso no se debe a factores globales, sino a la percepción internacional de que Cuba ya no ofrece garantías mínimas para un viaje sin sobresaltos.

Expertos recomiendan evitar Cuba como destino en 2026

Otro punto destacado por 24 Kanal es la dualidad monetaria de facto que enfrentan los turistas. La tasa oficial es de 120 CUP por dólar y la no oficial de alrededor de 400 CUP por dólar, recuerda la publicación. Toda transacción realizada con tarjeta se procesa al tipo oficial, lo que significa que los turistas pierden entre dos y tres veces el valor real de su dinero.

Los especialistas citados afirman que, para los turistas, Cuba es un laberinto financiero. Pagando a tarifas oficiales, terminan pagando mucho más que los residentes locales en el mercado informal, por lo que la sensación de engaño es generalizada. Este desfase afecta a pagos en hoteles estatales, alquileres de autos, taxis turísticos, excursiones y restaurantes controlados por el gobierno.

El análisis de 24 Kanal coincide recientes publicaciones de Martí Noticias, que documenta otro golpe al turismo cubano: la drástica caída del turismo ruso, un mercado que el régimen intentaba convertir en reemplazo de los visitantes europeos, estadounidenses y canadienses.

Entre las causas está el que los vuelos directos desde Rusia son pocos y extremadamente caros, y los turistas rusos han denunciado hoteles infestados de cucarachas, baños sin mantenimiento, filtraciones, humedad y comida de mala calidad. En redes sociales circulan videos grabados desde hoteles estatales con tejados derrumbados, piscinas vacías y habitaciones sin aire acondicionado.

Un país que se vacía mientras el turismo se desploma

24 Kanal añade un dato fundamental: la población cubana se redujo más de 12 % entre 2021 y 2024, según Al Jazeera. La crisis económica ha provocado un éxodo masivo que afecta también la disponibilidad de trabajadores en hoteles, aeropuertos y servicios turísticos. La combinación de migración, apagones y escasez ha llevado al sector turístico “al borde de la inviabilidad”, sostiene Travel Off Path.

Las conclusiones de 24 Kanal son contundentes. Cuba atraviesa un colapso energético sin solución a corto plazo, un deterioro acelerado de la infraestructura turística, un sistema financiero que perjudica al visitante, y una crisis sanitaria y alimentaria que compromete la seguridad del viajero.

La convergencia de estos factores explica por qué los expertos recomiendan evitar Cuba como destino en 2026 y optar por destinos caribeños más estables, seguros y con infraestructura funcional.