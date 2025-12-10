Díaz-Balart expone el largo historial de apoyo a terroristas del régimen cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

Coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, el congresista Mario Díaz-Balart publicó este miércoles un artículo en la prensa estadounidense en el cual aborda el largo historial de apoyo al terrorismo internacional del régimen cubano, destacando el más reciente: la invasión de Rusia a Ucrania.

En el artículo, publicado junto al parlamentario sueco Markus Wiechel en la versión en línea de la revista Newsweek, el representante republicano por Florida asegura que “el régimen ha aplastado la libertad de expresión en casa y ha respaldado a grupos violentos en el extranjero”.

“Hay pruebas claras de que Cuba apoya el terrorismo. Llamar a Cuba un ‘Estado Patrocinador del Terrorismo’ no es solo una etiqueta”, escribieron los legisladores al hacer referencia a cómo la dictadura cubana “ha suministrado armas, entrenamiento y refugio seguro a grupos rebeldes que causan caos en América Latina”.

En el texto hacen mención al apoyo directo del régimen a las FARC y el ELN en Colombia, “catalogados como terroristas por EU y Europa”, mientras “apuntalan a la dictadura en Venezuela, infiltrada de agentes comunistas cubanos”, que han convertido al país en un “centro para criminales”.

El apoyo castrista al terrorismo internacional también ha tenido impacto en los Estados Unidos, de acuerdo con los parlamentarios, al dar “refugio a fugitivos estadounidenses buscados por delitos graves, permitiendo que estos criminales vivan libremente en Cuba”, recordaron.

En un contexto más reciente, Díaz-Balart y Wiechel destacaron el papel del régimen de Castro/Díaz-Canel en la guerra de Rusia contra Ucrania. “Algunas estimaciones dicen que la cantidad de combatientes cubanos dentro de las filas rusas podría llegar hasta 20 mil”, aseveran.

“La dictadura cubana niega su participación, pero expertos dicen que esto no podría ocurrir sin la aprobación del gobierno”, afirmaron. “Estados Unidos reconoció esta amenaza y regresó a Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo”, rememoraron.

Al finalizar, los autores hicieron un llamado a “que el resto del mundo libre diga la verdad” sobre el régimen cubano.



“Las democracias deben mantenerse unidas, y es crucial no mirar hacia otro lado. El pueblo de Cuba y el de Ucrania merecen nuestro firme apoyo”, escribieron los legisladores.