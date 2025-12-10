Trump anuncia incautación de buque petrolero de Venezuela; navegaba a Cuba, asegura Politico

Getting your Trinity Audio player ready...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que fuerzas estadounidenses han incautado un buque “petrolero muy grande” frente a las costas de Venezuela, una publicación estadounidense citando una fuente anónima, asegura que el tanquero navegaba con destino a Cuba.

“Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

La Casa Blanca no ofreció detalles adicionales sobre la embarcación. Sin embargo, una fuente cercana al operativo, dijo a la publicación Politico, en condición de anonimato, que el buque se dirigía a Cuba y que el petróleo sería vendido por la empresa estatal Cubametales a intermediarios energéticos en Asia.

La agencia Reuters citó a dos ⁠funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de ‍anonimato, quienes indicaron que la operación fue liderada por ​la Guardia Costera estadounidense. ‌

Las fuentes no identificaron al petrolero ni especificaron dónde se llevó a cabo la interceptación.

Por su parte, la Guardia ⁠Costera remitió ​las preguntas a ​la Casa Blanca.

Este movimiento representa una escalada significativa en la campaña de presión que Estados Unidos ha mantenido contra Venezuela que incluye sanciones severas y una amplia presencia militar en el Caribe.

En un acto celebrado en Caracas, Nicolás Maduro este miércoles hizo este llamado: "Desde Venezuela pedimos y exigimos el cese del intervencionismo ilegal y brutal del Gobierno de EE.UU. en Venezuela y en América Latina. Desde Venezuela exigimos: basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo".