Federación Cubana de Béisbol obliga a peloteros juveniles a firmar contrato a perpetuidad

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) obliga a los peloteros juveniles en la isla a firmar un contrato a perpetuidad, mediante el cual, la entidad se adjudica los derechos sobre toda la carrera del jugador.



El sitio Pelota Cubana USA publicó una copia del documento, según el cual, la FCBS puede cobrar hasta diez millones de dólares por lo que llama “derecho de formación”, en caso de que el atleta decida salirse del redil y buscar un camino por sí mismo en el futuro.



En la primera página del contrato, aparece la FCBS, representada por su presidente, Juan Reinaldo Pérez Pardo, como una de las partes.

Del otro lado estarían los padres o tutores del jugador, definidos como representantes legales del menor de edad y atleta en formación por la FCBS en la categoría sub-18.



El documento establece que la FCBS y los representantes del pelotero reconocen su capacidad legal para suscribir el acuerdo.

En la primera cláusula del acuerdo, la FCBS asegura destinar “cuantiosos recursos económicos, educativos y humanos a la formación de miles de deportistas en Cuba desde edades tempranas, para que puedan aspirar a convertirse en atletas de alto rendimiento y profesionales de élite”, a pesar de que, en las condiciones actuales de la isla, salir adelante en el deporte depende, más que nada, de los esfuerzos personales de los muchachos y sus padres, sin descontar el apoyo financiero que reciben de familiares en el extranjero.



En ese mismo acápite, se obliga a los padres o tutores a reconocer que, gracias a esos supuestos esfuerzos de la entidad oficial, “el atleta en formación ha accedido y accede a entrenadores y entrenamientos de alto nivel en instalaciones deportivas preparadas al efecto, así como a una formación académica de primer nivel, que permiten su progresión en la pirámide de alto rendimiento hasta convertirse en un atleta profesional sin abandonar su educación”.



En consecuencia, los firmantes declaran reconocer a la FCBS “como titular de los derechos de formación del atleta en formación durante toda su carrera hasta la fecha, valorados en diez millones de dólares”.



En el segundo punto del contrato, el acuerdo vincula esos derechos de formación con la proyección internacional del deportista.



En otras palabras, los representantes legales del pelotero reconocen a la Federación como su agente exclusivo, si este se inserta o pretende insertarse en cualquier liga profesional de béisbol en el mundo.



La cláusula IV define las consecuencias de que el pelotero corte la relación sin consentimiento de la Federación.



En tal caso, la FCBS “podrá exigir a los representantes legales del atleta, o al atleta en formación una vez alcanzada la mayoría de edad, la indemnización por los derechos de formación descritos en el artículo I”.



“El pago de esa indemnización se abonará directamente por esa parte o mediante tercero interesado”.



Es decir, la Federación se reserva la posibilidad de transferir a un tercero su derecho a cobrar esos diez millones de dólares en concepto de derechos de formación.