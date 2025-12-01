"Cuba estará en el terreno en marzo”, asegura presidente del Clásico Mundial de Béisbol

Getting your Trinity Audio player ready...

Jim Small, funcionario de Grandes Ligas que preside la organización del Clásico Mundial de Béisbol (WBC), aseguró que Cuba estará presente en el evento que se jugará en marzo del 2026.

Small presentó esta semana en San Juan, una de las sedes del torneo, el trofeo que recibirá el campeón, en un evento que contó con la participación de la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón.

Al preguntársele sobre la presencia de Cuba como parte del grupo A, en el estadio Hiram Bithorn de la capital boricua, el funcionario aseguró que la selección de la Mayor de Las Antillas recibirá a tiempo el visado y estará sobre el terreno en marzo.

Además de Cuba, aparecen en la llave A el anfitrión Puerto Rico y las escuadras de Panamá, Canadá y Colombia.

La interrogante sobre el equipo cubano obedece a las restricciones de visados a ciudadanos de países incluidos en la lista de patrocinadores del terrorismo, en la cual aparece La Habana.

Según la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para suspender la entrada de extranjeros, si determina que su ingreso sería perjudicial para los intereses del país.

No obstante, los países organizadores de grandes eventos deportivos, como Juegos Olímpicos o Copas Mundiales de fútbol tienen la obligación de garantizar la presencia de todos los atletas o equipos clasificados.

El WBC es el mayor certamen internacional de béisbol, que reúne a las principales estrellas de las Grandes Ligas y otros circuitos profesionales.

Queda en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, conceder al Clásico Mundial la categoría de “evento mayor”, lo cual abriría las puertas a la concesión de visas al equipo cubano, para su participación, algo que Small asegura que sucederá.

La Federación Cubana de Béisbol (FCB) ha estado contactando a varios peloteros que juegan en ligas foráneas, para explorar su disposición a integrarse al equipo para el WBC.

En el Clásico anterior, disputado en el 2023, por primera vez la FCB llamó a filas a peloteros de MLB, aunque sólo unos pocos se sumaron a la convocatoria.

El llamado estuvo envuelto en gran polémica, pues tuvo un alto componente político y dejó fuera a aquellos jugadores con posiciones críticas hacia el régimen de La Habana.

Uno de los que dijo sí en aquella oportunidad fue el jardinero central de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, quien en esta ocasión declinó participar.

En una entrevista con el sitio Pelota Cubana USA, Robert aseguró que no lo hará de nuevo, a menos de que puedan jugar todos (los cubanos en MLB) sin restricciones.