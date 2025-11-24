Opinión: Mi boleta para el Salón de la Fama de Cooperstown

Getting your Trinity Audio player ready...

Por segunda ocasión tengo el honor y el privilegio de votar por los candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown, y a diferencia del turno pasado, en que Ichiro Suzuki y C.C. Sabathia entraron en su primer año de elegibilidad, esta vez ninguno de los debutantes en la boleta tiene, a mi juicio, posibilidades reales de ingresar al Templo de los Inmortales.



Los principiantes son 12: los lanzadores zurdos Cole Hamels y Gio González, el derecho Rick Porcello, los jardineros Alex Gordon, Matt Kemp, Nick Markakis, Shin-Soo Choo, Hunter Pence y Ryan Braun, el infielder y bateador designado Edwin Encarnación y los jugadores de cuadro Howie Kendrick y Daniel Murphy.



Si bien todos tuvieron actuaciones sobresalientes en determinados lapsos de sus carreras, y fueron merecedores de premios, como Jugador Más Valioso, Cy Young, Guantes de Oro y Bates de Plata, además de ganar Series Mundiales y asistir a múltiples Juegos de Estrellas, sus números a lo largo de sus respectivas trayectorias son insuficientes para alcanzar la gloria suprema de la inmortalidad.



Los integrantes de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) con al menos diez años de membresía somos quienes tenemos derecho al voto y podemos escoger hasta diez de los candidatos que aparecen en la papeleta.



Carlos Beltrán



Mi selección de este año incluye a cinco aspirantes, con el puertorriqueño Carlos Beltrán a la cabeza.



Beltrán está en su cuarto año de elegibilidad y 12 meses atrás estuvo cerca de alcanzar el 75% de votos necesarios para conseguir la gloria suprema.



El boricua, cuya carrera abarcó 20 temporadas con los Reales de Kansas City, Astros de Houston, Mets y Yankees de Nueva York, Gigantes de San Francisco, Cardenales de St. Louis y Rangers de Texas, recibió el 70.3% el año anterior.

En su año de debut logró el 46.5% y en su segunda oportunidad subió hasta 57.1%.



Novato del Año de la Liga Americana en 1999 con los Reales, Beltrán asistió a nueve Juegos de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata.

Además, en 2013 fue acreedor del Premio Roberto Clemente, un reconocimiento que se otorga al jugador de mayor contribución a la comunidad.



En sus 20 campañas tuvo un WAR acumulado de 70.0, disparó 2,725 hits en 9,768 turnos, para average de .279, con 435 jonrones, 1,582 carreras anotadas, 1,587 impulsadas y 312 bases robadas. Su OBP fue de .350, con slugging de .486 y OPS de .837.



Ganó la Serie Mundial del 2017 con los Astros y aquí viene su única mancha, pues se le vinculó al esquema de robo de señas del equipo en la postemporada.



Andruw Jones



El curazoleño Andruw Jones fue el mejor jardinero central de todas las Grandes Ligas entre la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo pasado y la primera parte de los 2000.



Diez Guantes de Oro en fila con los Bravos de Atlanta, cinco Juegos de Estrellas, 434 vuelacercas y 1,289 remolques en 17 campañas, vio limitado su tiempo de acción en sus años finales, debido a lesiones.



Esta en su noveno y penúltimo turno de elegibilidad, luego de quedar en 66.2% el año pasado.



Andy Pettitte



El zurdo Andy Pettitte fue una figura fundamental en la dinastía de los Yankees de Nueva York en los años 90.



En su carrera tuvo 256 victorias y 153 derrotas, con efectividad de 3.85, con cinco anillos de Serie Mundial (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009).



Su única mancha es su vinculación al uso de esteroides, que él mismo reconoció que utilizó para acelerar la recuperación de una lesión.



El 30 de septiembre de 2006, Los Angeles Times informó que el ex lanzador Jason Grimsley, durante una redada de agentes federales que investigaban los esteroides en el béisbol, nombró a Pettitte como un usuario de drogas para mejorar el rendimiento.



Según L.A.Times, Pettitte era uno de los cinco nombres tachados en una declaración jurada presentada ante un tribunal federal.



Sin embargo, el 3 de octubre de 2006, The Washington Post informó que el fiscal federal de San Francisco, Kevin Ryan, dijo que el informe de Los Angeles Times contenía imprecisiones significativas, pues ni el nombre de Pettitte, ni el de Roger Clemens, aparecieron en la declaración jurada presentada por Grimsley.



Francisco Rodríguez



El relevista venezolano Francisco Rodríguez es el sexto en la lista de juegos salvados de todos los tiempos en MLB, con 437, sólo detrás de los miembros del Salón de la Fama Mariano Rivera, Trevor Hoffman y Lee Smith, y los aún activos Kenley Jansen y Craig Kimbrel.



Además, “El Kid” Rodríguez, quien está en su cuarto año de elegibilidad, ostenta el récord de rescates para una temporada, cuando tuvo 62 en el 2008.



Sus 1,142 ponches lo ubican en el puesto 12 entre todos los apagafuegos, incluso por delante de Mariano y Hoffman en ese departamento.



Muchos votantes han sido reacios en ocasiones a favorecer a los apagafuegos, pero el papel de preservar victorias es cada vez más importante en el béisbol.



Omar Vizquel



El venezolano Omar Vizquel es uno de los mejores defensores del campocorto que hayan pisado jamás un terreno de béisbol. Sus 11 Guantes de Oro son prueba irrefutable de ello.



Pero, además, fue un bateador muy por encima del promedio para su posición, en una época en que a los torpederos se les exigía defensa, por encima de cualquier otro renglón.



Bateó en sus 24 años de carrera 2,877 hits, de los cuales, 2,692 fueron en partidos en los que defendió las paradas cortas.



Para que se tenga una idea del valor de esta estadística, solamente Derek Jeter ha bateado más hits que Vizquel en juegos donde jugó como campocorto.



El venezolano está en su noveno año en la boleta y un turbio incidente de presunta violencia doméstica luego de su retiro, por el cual, ni fue encausado, ni condenado, sería lo que lo ha mantenido hasta ahora fuera de Cooperstown.



Ni ARod, ni Manny



Alex Rodríguez y Manny Ramírez tienen números sobrados para entrar a Cooperstown, pero…



Soy bastante flexible en torno al tema del uso de esteroides para mejorar el rendimiento, pues hubo una época en que no existía una política de control de sustancias y, ni la MLB, ni el Salón de la Fama se han pronunciado al respecto sobre la elegibilidad de los consumidores.



De hecho, ya han sido exaltados al Templo de los Inmortales varios jugadores sospechosos de haber usado PEDs durante su carrera.



Pero, una vez que se estableció una política de control y sanciones, Arod y Manny pasaron cualquier límite permitido, al ser reincidentes y recibir más de un castigo por violar las reglas.