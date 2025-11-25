Shohei Ohtani liderará a Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

El japonés Shohei Ohtani le ha tomado el gusto a ganar y ya anunció sus intenciones de sumarse a la selección nacional de su país para defender la corona en el Clásico Mundial de Béisbol del 2026.

Ohtani, campeón con Japón en el WBC del 2023 y pieza fundamental de los Dodgers de Los Angeles, ganadores de las Series Mundiales de Grandes Ligas en 2024 y 2025, es la figura global más más importante del béisbol, y su presencia en la escuadra nipona podría atraer a otras estrellas de su país al magno certamen, que se disputará en marzo del año venidero.

Para el Clásico Mundial, Japón está ubicado en el grupo C, cuyas actividades se desarrollarán en el Tokyo Dome, junto a Taiwán, Sudcorea, Australia y la República Checa.

En el 2023, Ohtani fue el Jugador Más Valioso del WBC, al terminar con average de .435, con un jonrón, ocho impulsadas y OPS de 1,345, mientras que como lanzador, registró marca de dos victorias sin derrotas y un juego salvado, con efectividad de 1.86 y 11 ponches, en tres presentaciones.

Japón derrotó a Estados Unidos en la final, celebrada en Miami, y precisamente, Ohtani cerró ese partido con ponche contra su entonces compañero de los Angelinos de Los Angeles, Mike Trout.

Otras estrellas japonesas, como Yoshinobu Yamamoto, MVP de la pasada Serie Mundial, y Roki Sasaki, ambos compañeros de Ohtani en los Dodgers, se espera que también se sumen a la selección japonesa, así como el tercera base Munetaka Murakami, el inicialista Kazuma Okamoto y los lanzadores Kona Takahashi y Tatsuya Imai, agentes libres en negociaciones con las Ligas Mayores.

Pocas estrellas comprometidas con EEUU

Entretanto, son pocas las estrellas de Estados Unidos, actual subcampeón del torneo, que han respondido hasta ahora a la convocatoria del manager Mark DeRosa.

Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, será el capitán de la escuadra de las barras y las estrellas, a la que se han sumado el catcher Cal Raleigh, de los Marineros de Seattle, los jardineros Corbin Carroll (Diamondbacks de Arizona) y Pete Crow-Armstrong (Cachorros de Chicago), y el lanzador derecho Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh.

Estados Unidos jugará la primera fase del certamen en el estadio de los Astros de Houston, como parte del grupo B, en el que aparecerán además las selecciones de México, Brasil, Italia y Gran Bretaña.