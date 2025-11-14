Con el premio Mariano Rivera, Aroldis Chapman cierra un año de lujo

Getting your Trinity Audio player ready...

El zurdo cubano Aroldis Chapman recibió el premio Mariano Rivera, que concede MLB al mejor relevista de la Liga Americana, con lo que coronó una de las temporadas más espectaculares de su extensa carrera.

En su primer año con los Medias Rojas de Boston, Chapman reverdeció laureles y puso números de lujo, al extremo de ser seleccionado por octava ocasión para participar en el Juego de las Estrellas.

A sus 37 años, el lanzallamas holguinero lideró a todos los relevistas con una efectividad de 1.17 y un WHIP de 0.70 en 61.1 entradas, con 34 juegos salvados.

Los bateadores contrarios le batearon para apenas .132, el promedio más bajo entre cualquier relevista.

Chapman llegó a retirar a 50 bateadores consecutivos durante un tramo de la campaña que se extendió por más de dos meses.

Para el cubano, esta es la segunda ocasión en que recibe el premio Mariano Rivera, luego de que lo obtuviera en 2019, cuando vestía el uniforme de los Yankees de Nueva York.

Asimismo, fue nombrado como mejor apagafuegos en el primer equipo Todos Estrellas de la temporada, junto con Cal Raleigh, catcher de los Marineros de Seattle, el primera base dominicano Vladimir Guerrero Junior, de los Azulejos de Toronto, su compatriota Ketel Marte, segunda base de los Diamondbacks de Arizona, el también quisqueyano José Ramírez, antesalista de los Guardianes de Cleveland, y Bobby Witt, campocorto de los Reales de Kansas City.

Completan el All Star 2025 los jardineros Aaron Judge (Yankees) y los dominicanos Julio Rodríguez (Marineros) y Juan Soto (Mets de Nueva York), el japonés Shohei Ohtani, bateador designado de los Dodgers de Los Angeles, así como los pitchers abridores Tarik Skubal (Tigres de Detroit), Garrett Crochet (Medias Rojas), Max Fried (Yankees), Paul Skenes (Piratas de Pittsburgh) y el nipón Yoshinobu Yamamoto (Dodgers).

Ohtani y Judge, los Más Valiosos

Shohei Ohtani y Aaron Judge fueron nombrados este jueves como Jugadores Más Valiosos de la Liga Nacional y Americana, respectivamente, con lo que cerró la temporada de premios que concede la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Ohtani y Judge repitieron el galardón que habían recibido el año anterior, y en el caso del nipón, se lo llevó con el voto unánime de los electores de la BBWAA.

Para el fenómeno de los Dodgers, fue además su tercer MVP de manera consecutiva y el cuarto en los últimos cinco años, siempre por unanimidad, mientras que el poderoso artillero de los Yankees se llevó su segundo premio en fila y tercero en su carrera.

Mientras Ohtani ganó unánimemente, Judge tuvo oposición de Cal Raleigh, primer bateador con 60 jonrones y cuyo equipo avanzó a la postemporada y que no obtuvo en MVP.

Esta es la primera vez desde que comenzó a entregarse el premio en 1931, en que ambos Jugadores Más Valiosos de una temporada repiten al año siguiente.

Cy Young: Tarik Skubal y Paul Skenes

Un dia antes se anunciaron los ganadores del premio Cy Young, que reconoce a los mejores lanzadores del año.

El zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, repitió el premio que había ganado en el 2024 en la Liga Americana, mientras que el joven derecho Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, fue el ganador en la Nacional, un año después de haber sido reconocido como Novato del Año.

Vogt y Murphy repiten como Managers del Año

También repitieron del 2024 al 2025 los Managers del Año, con Stephen Vogt, de los Guardianes de Cleveland en la Americana y Pat Murphy, de los Cerveceros de Milwaukee, en el viejo circuito.

Antes de ellos, sólo hubo dos casos de ganadores del Manager del Año en temporadas consecutivas: Kevin Cash (Rays de Tampa Bay) en 2020 y 2021, y Bobby Cox (Bravos de Atlanta) en 2004 y 2005.

Nick Kurtz y Drake Baldwin, Novatos del Año

La temporada de premios que concede la BBWAA arrancó el lunes pasado con los Novatos del Año, que fueron para Nick Kurtz, de los Atléticos, en el joven circuito, y Drake Baldwin, de los Bravos, en la Nacional.

Por primera vez en la historia, cinco de los galardonados repitieron en años consecutivos: Ohtani, Judge, Vogt, Murphy y Skubal.