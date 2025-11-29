Participación de Cuba en el WBC depende de la aprobación de Marco Rubio

Getting your Trinity Audio player ready...

Faltan menos de 100 días para la voz de ¡play ball! en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) y hasta el momento no está garantizada la participación de la selección de Cuba, pendiente de la aprobación de visados.

El sitio Pelota Cubana USA contactó al Departamento de Estado para indagar sobre el tema y esta semana recibió la respuesta oficial de un vocero, quien explicó lo siguiente:

"Todo atleta o miembro de un equipo deportivo —incluyendo entrenadores, personal que desempeñe un rol de apoyo necesario y familiares inmediatos— que viaje para la Copa Mundial, Juegos Olímpicos u otro evento deportivo de gran magnitud determinado por el Secretario de Estado, está exceptuado de la suspensión bajo la sección 212(f). La excepción no aplica para fanáticos o espectadores. El Secretario de Estado tiene la facultad de determinar qué otros eventos deportivos de gran magnitud serán exceptuados”.

La Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad otorga al presidente de Estados Unidos la autoridad para suspender la entrada de extranjeros, si determina que su ingreso sería perjudicial para los intereses del país. Esta sección permite al presidente emitir proclamaciones que pueden prohibir o restringir temporalmente la entrada de clases de extranjeros. basándose en factores como la seguridad nacional o la cooperación de otros países en temas de migración.

Esto significa que, bajo esta excepción, los deportistas, entrenadores y personal esencial sí pueden recibir visas para eventos considerados “mayores”, como la Copa Mundial de fútbol del 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

El secretario de Estado, Marco Rubio, tiene la potestad de decidir qué otros eventos, como el WBC, que reúne a los mejores jugadores de béisbol del planeta por el título de campeón mundial, califican como “eventos mayores”.

Si el secretario de Estado considera al WBC como un evento mayor, ello abriría el camino a la participación de Cuba en el certamen, que se disputará en marzo del año próximo.