Adolis García se suma a la lista de cubanos agentes libres 

El jardinero derecho Adolis García se sumó a la lista de cubanos agentes libres en las Grandes Ligas, luego que este viernes expirara el plazo que tenían los Rangers de Texas para ofrecerle un nuevo contrato en su último año de arbitraje salarial.

“El Bombi” ganó $9,250,000 en el 2025, temporada en la que sus números bajaron a los niveles más bajos de su carrera, con apenas 19 jonrones y 75 carreras impulsadas en 135 juegos.

Los Rangers intentaron desesperadamente cambiarlo antes del viernes, pero no lo consiguieron.

Entonces, la gerencia optó por no ofrecerle un nuevo pacto, que superaría los diez millones de dólares, lo que lo envió directamente al mercado de agentes libres.

García, de 32 años, debutó en Grandes Ligas en el 2018 con los Cardenales de St. Louis y pasó a Texas en 2020.

Su mejor campaña la registró en 2023, cuando despachó 39 bambinazos y remolcó 107 carreras, además ganar asistir a su segundo Juego de Estrllas, ganar el Guante de Oro y ser uno de los héroes en la conquista del único título de Serie Mundial de los Rangers en su historia.

En esa postemporada botó ocho pelotas y empujó 22 anotaciones, un récord para playoffs en MLB.

Pero a partir de ahí, comenzó un declive, perseguido por frecuentes lesiones, que limitaron su tiempo de juego.

Además de García, se encuentran en el mercado los infielders Yoán Moncada y José “Candelita” Iglesias, de 30 y 35 años de edad, respectivamente, así como los lanzadores zurdos Néstor Cortés (30) y Cionel Pérez (29).

El otro cubano que estuvo brevemente en la agencia libre es el cerrador Raisel Iglesias, quien ya firmó un contrato por un año y 16 millones para regresar con los Bravos de Atlanta.