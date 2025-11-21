Estos son los cubanos en el roster de MLB para el 2026 

Getting your Trinity Audio player ready...

Los equipos de Grandes Ligas reajustaron sus nóminas de cara a la temporada del 2026, en la que 29 peloteros nacidos en Cuba aseguraron un puesto en el róster de 40 jugadores de sus respectivas franquicias.

La cifra podría ser mayor aún, si aquellos que son actualmente agentes libres consiguen firmas contratos durante el invierno.

Los cubanos aparecerán en el róster de 40 de 24 de las 30 franquicias que componen las Ligas Mayores, con los Medias Blancas de Chicago con la mayor presencia (4): Edgar Quero, Luis Robert, Miguel Vargas y Bryan Ramos.

Figurar en el róster de 40 no garantiza arrancar la campaña en las Mayores, pero significa que, aunque comience la temporada en Ligas Menores, el jugador está protegido de ser seleccionado por otro equipo en el Draft de la Regla 5, porque ha alcanzado un nivel de importancia dentro de la organización.

Asimismo, deja más cerca de la posibilidad de debutar al máximo nivel a aquellos que todavía no lo hicieron hasta ahora.

Los Angelinos de Los Angeles, los Bravos de Atlanta y los Azulejos de Toronto tienen dos nacidos en la Mayor de Las Antillas cada uno.

El patrullero y bateador designado Jorge Soler y el pitcher Víctor Mederos hicieron el grupo con los Angelinos, mientras que los serpentineros Yariel Rodríguez y Lázaro Estrada aparecen en la plantilla de club canadiense, actual campeón de la Liga Americana.

Además del recién recontratado cerrador Raisel Iglesias, Atlanta incluyó al también relevista Daysbel Hernández, mientras que Yennier Cano cumplirá igual función con los Orioles de Baltimore.

El jardinero Lourdes Gurriel Junior repite con los Diamondbacks de Arizona y el lanzador derecho Danys Luis Morales con los Atléticos, donde dejó muy buena impresión en su debut en el 2025.

El lanzallamas Aroldis Chapman, relevista del año en la Liga Americana, regresa para su segunda campaña con los Medias Rojas de Boston, en tanto el tirador diestro Yosver Zulueta, debutante en 2025, sigue con los Rojos de Cincinnati.

Uno que podría recibir en el 2026 la ansiada llamada a las Mayores con los Guardianes de Cleveland es Franco Alemán, mientras que el guardabosques Yanquiel Fernández buscará afianzarse con los Rockies de Colorado.

Andy Ibáñez (Tigres de Detroit), Yordán Álvarez (Astros de Houston), Yandy Díaz (Rays de Tampa Bay), Randy Arrozarena (Marineros de Seattle) y Dairon Blanco (Reales de Kansas City) son caras harto conocidas en sus respectivas organizaciones, mientras que Andy Pagés continuará su desarrollo ascendente con los campeones Dodgers de Los Angeles.

Víctor Mesa Junior tendrá dura competencia en los jardines de los Marlins de Miami y el zurdo Adrián Morejón, pieza clave en el bullpen de los Padres de San Diego, podría regresar a la rotación de abridores la próxima temporada.

El derecho Johan Oviedo, quien se perdió todo el 2024 y regresó a finales del 2025 con los Piratas de Pittsburgh, tras someterse a una operación Tommy John, tendrá la oportunidad de demostrar su recuperación total en una contienda completa.

Los Cardenales de San Luis, ¡finalmente! colocaron al infielder César Prieto en su róster de 40.

Tras descoser la pelota en las Menores entre 2022 y 2025, Prieto tuvo un debut breve y aciago en Grandes Ligas en agosto pasado, cuando ligó un infield hit, con cinco ponches, en seis turnos, antes de ser enviado nuevamente a Triple A.

El cienfueguero tuvo un paso fugaz por la Liga Dominicana este invierno, para concentrar todos sus esfuerzos en integrar el equipo de los Cardenales para el inicio del 2026.

El relevista derecho Orlando Ribalta hizo el grupo con los Nacionales de Washington, mientras que los Mellizos de Minnesota incluyeron entre los 40 al zurdo Kendry Rojas, firmado originalmente por Toronto y adquirido en un canje el pasado 31 de julio.

A menos de que tenga una pretemporada sobresaliente y se gane un espacio en el equipo principal desde el inicio, se espera que Rojas empiece el año en Triple A y debute en algún momento de la temporada en Grandes Ligas.