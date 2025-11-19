Definidas ya 42 de las 48 plazas para la Copa Mundial de fútbol 

Getting your Trinity Audio player ready...

Curazao, la pequeña isla caribeña de 156 mil habitantes, hizo historia el martes al conseguir por primera vez su clasificación a la Copa Mundial de fútbol, tras empatar sin goles ante Jamaica en Kingston, en una jornada en la que quedó casi completo el cuadro de participantes en el certamen del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

El Mundial de Norteamérica elevó de 32 a 48 el grupo de selecciones en competencia, de las cuales ya están definidas 42.

Además de la sorprendente Curazao, ya está garantizada la presencia por la Confederación de Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) de las tres selecciones anfitrionas, además de Panamá y Haití, en tanto una sexta plaza se definirá en repechaje entre Jamaica y Surinam.

Por Sudamérica, ya tienen su pasaje las escuadras de Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, en tanto Bolivia tendrá una última oportunidad en la repesca ante Nueva Caledonia.

Europa tendrá la mayor representación en el Mundial del 2026, con 12 equipos ya asegurados: Inglaterra, Francia, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Austria, Escocia, Suiza y España.

Otras cuatro plazas quedan por decidirse en la UEFA, que se disputarán en un sistema de playoffs entre Rumania, Suecia, Irlanda del Norte, Italia, Albania, Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte, Ucrania, Turquía, Polonia, Eslovaquia, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca y Kosovo.

Estas 16 selecciones conformarán ocho llaves de semifinales, que desembocarán en cuatro finales, todas a un partido único, que determinarán a los cuatro clasificados.

El sorteo de esta instancia se llevará a cabo este jueves, 20 de noviembre, en Zurich, Suiza.

Por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya sacaron pasaje Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Sudáfrica, Ghana, Cabo Verde, Costa de Marfil y Senegal, en tanto la República Democrática del Congo se medirá en repechaje por un boleto más ante el equipo de Irak.

Y por Asia y Oceanía ya se visten para la fiesta mundialista Australia, Nueva Zelanda, Irán, Qatar, Jordania, Japón, Sudcorea, Arabia Saudita y Uzbekistán.

Con seis plazas aún por definir, el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para la conformación de los 12 grupos de la Copa Mundial.

La magna cita del balompié arrancará el 11 de junio en el estadio Azteca, en la capital mexicana, mientras que la final se jugará en el Met Life Stadium de Nueva York, el 29 de julio.