Escándalo de apuestas salpica a la UFC 

Los escándalos de apuestas ilegales y resultados amañados se han convertido en una epidemia en el deporte estadounidense y ahora una nueva investigación se centra en el supuesto amaño de una pelea en la UFC.

El FBI inició una pesquisa, según confirmó el propio director ejecutivo de la UFC, Dana White, tras la polémica derrota del favorito Isaac Dulgarian el pasado sábado en la cartelera 110 en Las Vegas ante el peleador cubano Yadier Del Valle.

Según White, horas antes del combate, se detectó un inusual volumen de apuestas a favor de Del Valle, lo que levantó las alarmas de la compañía IC360, socia de la UFC en materia de integridad.

La repentina avalancha de apuestas no sólo favorecía al cubano, sino que incluía su triunfo por vía rápida en los primeros minutos de la pelea, como, en efecto, ocurrió.

Todo apunta a que Dulgarian amañó el resultado con apostadores ilegales y tal como dijo el propio White, “las cosas no pintan bien”.

La UFC ya lo expulsó de la organización y tras su sospechosa derrota por sumisión en el primer asalto, varias casas de apuestas deportivas en línea anunciaron su intención de reembolsar a quienes perdieron dinero por el presunto arreglo.

“La UFC se toma estas acusaciones muy en serio e IC360 está llevando a cabo una investigación exhaustiva de los hechos que rodean el combate entre Dulgarian y Del Valle”, indicó en un comunicado el titular de la empresa que rige las artes marciales mixtas.

La Comisión Atlética de Nevada posteriormente decidió retener la bolsa de Dulgarian, ahora ex campeón de peso pluma de la UFC, tras el cuestionable resultado”.

White se reunió ya dos veces este martes con el FBI y dijo que la UFC colaborará plenamente con todas las investigaciones, hasta llegar al fondo del asunto.

En los últimos meses, el deporte en Estados Unidos se ha visto sacudido por varios casos de apuestas ilegales, que ha llevado a la suspensión y acusación penal de los pitchers dominicanos Luis Ortiz y Enmanuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, así como del arresto del basquetbolista Terry Rozier, del Miami Heat, entre otros 34 involucrados.

En el 2024, el pelotero venezolano Tucupita Marcano fue suspendido a perpetuidad por un caso similar y la megaestrella Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Angeles, fue objeto de una investigación, de la que salió ileso y en la que resultó culpable su traductor, Ippei Mizuhara, sentenciado a cinco años de cárcel.