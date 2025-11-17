Andy Cruz peleará por la corona mundial de la Federación Internacional de Boxeo 

Getting your Trinity Audio player ready...

Le tomó al matancero Andy Cruz seis combates en el profesionalismo para recibir su primera oportunidad para pelear por un título mundial.

Invicto, con tres nocauts, enfrentará el 24 de enero del 2026 al estadounidense Raymond Muratalla, monarca del peso superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

El combate será promovido por la compañía Matchroom Boxing, que ofreció 888.888 dólares y superó en subasta la oferta de 550.000 de Top Rank.

Por su condición de campeón defensor, Muratalla (23-0, 17 nocauts) se llevará el 65 por ciento de la bolsa, mientras que al cubano le corresponderán 311.110 dólares del 35 por ciento restante.

Para el estadounidense de 28 años, esta será su primera defensa del título que consiguió el pasado 10 de mayo, al vencer por decisión unánime al ruso Zaur Abdullaev.

Por su parte, Cruz, de 30 años, viene de derrotar por nocaut técnico en el quinto round al japonés Hironori Mishiro el 14 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York, convirtiéndose en el retador obligatorio de la corona de la FIB.

El choque entre Muratalla y Cruz será en el hotel Fontaineableu de Las Vegas y aunque la cartelera completa aún no ha sido anunciada, se espera que sea la pelea coestelar de la jornada, que incluirá el regreso al ring, tras cuatro años de retiro, del filipino Manny Pacquiao.

Para entonces, Pacquiao habrá cumplido 47 años. Aún se desconoce quién será su rival, pero todo apunta al norteamericano Rolando Romero, de 30 y actual titular del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El filipino ya fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo y ha sido campeón en ocho divisiones diferentes, con récord de 62 victorias, ocho derrotas y dos empates en su extensa carrera.

Romero tiene 17 triunfos, 13 de ellos por la vía rápida, y dos fracasos en 19 combates, y se convirtió el campeón al vencer por unanimidad a Ryan García el 2 de mayo por el título vacante del peso welter de la AMB.