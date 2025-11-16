Erislandy Lara regresa al ring el 6 de diciembre 

Getting your Trinity Audio player ready...

El cubano Erislandy Lara, campeón de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), regresará al cuadrilátero el próximo 6 de diciembre para enfrentar al kazajo Janibek Alimkhanuly en el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.

Lara, de 42 años, buscará arrebatarle a Alimkhanuly las coronas de las 160 libras de la Federación Mundial de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), aunque la tarea será difícil y cuenta arriba.

El kazajo, invicto en 17 combates, con 12 nocauts, es diez años más joven que el cubano y saldrá como favorito, pero más de un experto no descarta la posibilidad de triunfo para el veterano Lara (31-3-3, 19 nocauts).

El ex boxeador Paulie Malignaggi, convertido en analista del deporte de los puños, basa su creencia en las recientes actuaciones del kazajo, marcadas por la inconsistencia, y los resultados de Lara en sus cuatro combates desde que subió de las 154 libras, en los que ganó siempre por la vía rápida, incluido uno frente a Danny García.

“Favoreces a Janibek, pero si te da una de esas actuaciones flojas, Lara tiene la astucia para neutralizarlo”, dijo Malignaggi en un video publicado en su canal de YouTube, Paulie TV.

William Scull vuelve en enero

Luego de sufrir su primera derrota ante Canelo Álvarez en mayo, William Scull reiniciará su carrera el 31 de enero en Dinamarca.

Scull (23-1, 9 nocauts) se enfrentará al ídolo local Jacob Bank (17-0, 9 nocauts) en la Sydbank Arena en la ciudad danesa de Kolding.

Bank, de 24 años, ha competido exclusivamente en Dinamarca durante sus cinco años de carrera. Viene de una victoria por nocaut técnico en el quinto asalto ante Tyron Zeuge en septiembre.

El cubano fue blanco de duras críticas por el estilo huidizo y mezquino que usó en su combate ante el mexicano Alvarez en Arabia Saudita, que significó una oportunidad desaprovechada para llevar su carrera a un nivel superior.

El combate tuvo poca acción, ya que Scull se paseó por el ring y se negó a intercambiar golpes. Después, Álvarez calificó la pelea como un enfrentamiento engañoso y triste.

Scull consiguió la lucrativa oportunidad gracias a haber obtenido el título de la FIB en las 168 libras, que Canelo había dejado vacante, cuando el cubano radicado en Alemania superó por puntos a Vladimir Shishkin en octubre del año pasado.