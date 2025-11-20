El cubano Raisel Iglesias firma multimillonario contrato con los Bravos de Atlanta

Getting your Trinity Audio player ready...

El derecho cubano Raisel Iglesias regresará a cerrar los juegos de los Bravos de Atlanta en el 2026, tras pactar este miércoles un contrato como agente libre de un año y 16 millones de dólares.

El acuerdo extiende la relación de Iglesias con la franquicia, donde ha estado desde que fue adquirido en canje procedente de los Angelinos de Los Angeles a mitad de la temporada del 2022.

El diestro de Isla de Pinos, de 35 años, es el primer agente libre cubano en asegurar empleo para la próxima campaña.

Iglesias tuvo un mal arranque en el 2025, cuando registró una efectividad de 6.75 en sus primeras 25 apariciones en la lomita, e incluso, perdió temporalmente su puesto de cerrador.

Sin embargo, a partir de junio recuperó su mejor forma con una efectividad de 1.25 en las siguientes 45 apariciones, con 43.1 entradas de labor.

En agosto fue premiado como el relevista del mes en la Liga Nacional, al permitir una sola carrera limpia en 13 innings (0.69) y salvar diez partidos, mientras que en septiembre trabajó de manera inmaculada (0.00) y se apuntó seis rescates en igual número de oportunidades.

Terminó el año con promedio de limpias global de 3.21, WHIP de 1.00, 29 rescates y 73 ponches en 67.1 episodios.

A lo largo de su carrera, que abarca 11 temporadas, el cubano acumula 253 juegos salvados y una efectividad de por vida de 2.90.