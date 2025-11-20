Enlaces de accesibilidad

site logo site logo
anterior siguiente
ÚLTIMA HORA:
Deportes

El cubano Raisel Iglesias firma multimillonario contrato con los Bravos de Atlanta

Con esta imagen los Atlanta Braves anunciaron el nuevo contrato del cubano Raisel Iglesias.
Con esta imagen los Atlanta Braves anunciaron el nuevo contrato del cubano Raisel Iglesias.

El lanzador nacido en Isla de Pinos continuará su exitosa trayectoria con los Bravos de Atlanta en 2026 tras firmar un contrato de un año por 16 millones de dólares.

Getting your Trinity Audio player ready...

El derecho cubano Raisel Iglesias regresará a cerrar los juegos de los Bravos de Atlanta en el 2026, tras pactar este miércoles un contrato como agente libre de un año y 16 millones de dólares.

El acuerdo extiende la relación de Iglesias con la franquicia, donde ha estado desde que fue adquirido en canje procedente de los Angelinos de Los Angeles a mitad de la temporada del 2022.

El diestro de Isla de Pinos, de 35 años, es el primer agente libre cubano en asegurar empleo para la próxima campaña.

Iglesias tuvo un mal arranque en el 2025, cuando registró una efectividad de 6.75 en sus primeras 25 apariciones en la lomita, e incluso, perdió temporalmente su puesto de cerrador.

Sin embargo, a partir de junio recuperó su mejor forma con una efectividad de 1.25 en las siguientes 45 apariciones, con 43.1 entradas de labor.

En agosto fue premiado como el relevista del mes en la Liga Nacional, al permitir una sola carrera limpia en 13 innings (0.69) y salvar diez partidos, mientras que en septiembre trabajó de manera inmaculada (0.00) y se apuntó seis rescates en igual número de oportunidades.

Terminó el año con promedio de limpias global de 3.21, WHIP de 1.00, 29 rescates y 73 ponches en 67.1 episodios.

A lo largo de su carrera, que abarca 11 temporadas, el cubano acumula 253 juegos salvados y una efectividad de por vida de 2.90.

  • 16x9 Image

    Jorge Morejón

    El béisbol es mucho más que un deporte para Jorge Morejón. Es su religión. Por más de 35 años se ha dedicado a esta pasión, primero en Cuba y desde 1998 en Estados Unidos. Ha sido columnista de El Nuevo Herald, Univision.com, FOX Sports y ESPN. En 2022 ganó un premio Emmy como realizador del documental “René Arocha, el Jackie Robinson cubano”. 

Foro

Relacionados

XS
SM
MD
LG