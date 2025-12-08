Federación Cubana de Béisbol exprime a sus peloteros contratados en Japón 

Getting your Trinity Audio player ready...

El tráfico y explotación de personas por parte del régimen cubano no se limita a los profesionales de la salud. El presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB), Juan Reinaldo Pérez, anunció esta semana que siete peloteros y un entrenador estarán en la liga profesional japonesa en la temporada del 2026, con contratos gestionados por la empresa estatal Cubadeportes.



La lista, según reveló el funcionario al periodista Guillermo Rodríguez Hidalgo, de la emisora oficialista Radio Rebelde, la integran Liván Moinelo, Darío Sarduy y Jonathan Moreno, quienes jugarán para los Soft Bank Hawks, Raidel Martínez (Yomiuri Giants), Ariel Martínez (Nippon Ham Fighters), y Randy Martínez y Christian Rodríguez, firmados con los Chunichi Dragons, equipo en el que también estará el legendario Omar Linares, como entrenador.



Estos contratos reportarán a la FCB más de tres millones de dólares anuales de ingresos, pues la entidad retiene el 20 por ciento de los salarios, por lo que llamó “derecho de formación”.



La cifra es cuatro veces mayor que el porcentaje que un pelotero que firme libremente en las Grandes Ligas de Estados Unidos debe pagarle a su agente por gestionarle el contrato, que va del 4 al 5 por ciento.



Los mayores “aportes” llegan a través de Raidel Martínez, Liván Moinelo y Ariel Martínez, principalmente, por el primero de ellos.



Martínez tiene un contrato con los Gigantes por cuatro temporadas y 32.5 millones, de los cuales, 6.5 millones van a las arcas del régimen, a un promedio de 1.6 millones anuales.



Moinelo, por su parte, está firmado por los Halcones por 26.4 por cuatro campañas, de los cuales, Cubadeportes se embolsaría 1.32 millones por año, para un total de 5.28 millones. Y Ariel Martínez también tiene un pacto de cuatro temporadas con los Nippon Ham Fighters por ocho millones, que le reportarían al INDER 1.6 millones, a razón de 400 mil anuales.



“Esto ayuda a elevar el nivel técnico táctico de los jugadores por desempeñarse en Ligas superiores a la nuestra, además de los beneficios económicos que les reporta tanto a ellos de manera individual, como a la Federación por el derecho de formación”, dijo Pérez.



Además, el funcionario aseguró que “ayuda para el desarrollo de la Serie Nacional y las diferentes categorías”, aunque basta con mirar las condiciones en que se juega la Serie Nacional, para preguntarse a dónde va en realidad ese dinero.



La venta de servicios de sus jugadores y entrenadores no se limita a la liga japonesa. El propio presidente de la FCB reveló que se han enviado peloteros a otros circuitos profesionales, como Venezuela, México y Nicaragua, en el Caribe, e incluso a ligas de menor nivel, como Canadá e Italia, y hasta a Rusia y España.

El régimen cubano se lleva la “mordida del león”

El periodista e investigador Rolando Cartaya, quien ha documentado con detalles la explotación de servicios profesionales del régimen, dio a Martí Noticias su valoración en el caso de los jugadores de béisbol.



“En el caso de los deportistas, pagan suficientemente por su formación con las medallas y títulos que conquistan con mucho esfuerzo para Cuba. Mientras no salen a la arena internacional, reciben un mísero estipendio. Si su talento les abre contratos millonarios en el deporte profesional y les obligan a pagar un 20 por ciento, se puede considerar que el gobierno cubano se está llevando la mordida del león, por lo que no es raro que los atletas quieran romper todos sus vínculos con esa forma de esclavitud moderna”, consideró Cartaya.

Se trata de arañar cada centavo que se pueda, aunque la realidad es que la FCB cada vez tiene menos figuras que exponer para su contratación, pues muchos prospectos, incluso en edad juvenil, optan por salir del país, principalmente hacia República Dominicana, en busca de contratos sin ataduras con el régimen.



Este año, 41 peloteros que abandonaron la isla han pactado con organizaciones de MLB durante el período de firmas internacionales, que expira el día 15 de diciembre.



El caso más notable es el del jovencito Diego Tornés, de 16 años, quien recibió un bono de firma de 2.5 millones con los Bravos de Atlanta, quienes vieron en él un diamante en bruto que pueden pulir con tiempo en las categorías menores... Y sin tener que darle 500 mil dólares, correspondientes al 20 por ciento, a la Federación Cubana.