La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó nuevamente una afectación mayor a los 2,000 MW para el horario pico de este domingo, una cifra récord en la ya prolongada crisis electroenergética que vive la isla que refleja la gravedad del problema.

Según el parte oficial, para el horario pico se preveía la entrada de la unidad 5 de la CTE Renté, con 60 MW, lo que dejaría una disponibilidad de 1,358 MW frente a una demanda máxima de 3,300 MW. El déficit estimado es de 1,942 MW, por lo que la afectación podría alcanzar los 2,012 MW si se mantienen las condiciones actuales.

La UNE informó que entre las principales incidencias del día se encontraban varias averías en unidades generadoras. Entre ellas, la unidad 3 de la Central Termoeléctrica (CTE) de Cienfuegos, la unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 5 de la CTE Renté. Estas fallas han reducido significativamente la capacidad de generación del sistema.

Además, la empresa estatal señaló que se realizan trabajos de mantenimiento en las unidades 2 y 3 de la CTE Santa Cruz, así como en la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, ubicada en Cienfuegos. Estas labores, aunque necesarias para garantizar la estabilidad futura del sistema, contribuyen a la disminución de la disponibilidad energética en el corto plazo.



La UNE también reportó limitaciones en la generación térmica que suman 551 megawatts fuera de servicio. A esta situación se añade la falta de combustible, que afecta de manera crítica la generación distribuida. Según el parte oficial, 100 centrales de este tipo están fuera de operación, lo que representa una pérdida de 1,053 MW.

Ola de críticas: “La falta de respeto más grande”

La publicación de la UNE en Facebook generó una ola de reacciones que reflejan el creciente descontento popular. Las críticas apuntan al hecho de que los prolongados cortes de electricidad se han vuelto la norma en la vida diaria del cubano.

Magdier Uriarte advirtió que, si el déficit supera los 2,000 MW en domingo, “mañana será para colapsar de nuevo”, pues el lunes la demanda será mayor. Con ironía, agregó que solo “el mago Mandraque” podría resolver la situación trayendo “un barco de petróleo, uno de aceite y arreglando de la noche a la mañana 4 o 5 termoeléctricas”.

Desde Matanzas, María Elena Izquierdo Jurado lamentó que la población se haya acostumbrado a cifras alarmantes: “Todos nos alarmamos con más de mil de déficit hasta que se hizo algo normal y ahora quieren normalizar el déficit en más de dos mil”.



Otra matancera, Dulce María García Cruz, calificó la situación como “la falta de respeto más grande que se puede hacer al pueblo de Cuba”, que no puede disfrutar “ni siquiera de unas horas de energía para resolver las necesidades básicas de un hogar”.



Por su parte, Daniel González Machín criticó la fragilidad del Sistema Electroenergético Nacional: “El SEN todos los días en la cuerda floja, muchas averías, mantenimientos aplazados, falta de combustible y lubricantes”. Añadió que nadie podrá prometer que “el 2026 será mejor, porque no habrá energía”, y cuestionó las promesas incumplidas que obligan a los cubanos “a vivir con menos”.



La usuaria Adis Morales Fuentes expresó su indignación: “Dios mío señor, en este país no se está produciendo corriente, cómo va a haber un déficit tan alto si los municipios llevamos más de 30 horas sin corriente”, comentó.

Los expertos ya han pronósticado que el 2026 será peor. “No hay solución a corto plazo. El sistema de generación y la red de transmisión están totalmente colapsados. Las curitas que le ponen no funcionan”