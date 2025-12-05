Recargas, alquiler de plantas eléctricas y venta de hielo... los negocios que florecen en el apagón

Getting your Trinity Audio player ready...

La profunda crisis energética que atraviesa Cuba ha impulsado una reinvención económica entre sus ciudadanos, con el surgimiento de nuevos servicios informales destinados a aliviar los efectos de los constantes cortes de electricidad.

Entre estos negocios se encuentran el cobro por la recarga de teléfonos, la venta de hielo y el alquiler de plantas eléctricas, que han proliferado en medio de los apagones.

Desde Guanabacoa, La Habana, el activista Joel Parson explicó que la recarga de móviles se efectúa tanto en viviendas particulares como en algunas instalaciones estatales.

“Las personas cobran por tú llevarle el teléfono y ponértelo a cargar, igual que la gente que trabajan en los hospitales, te dejan cargar el teléfono un rato y entonces te cobran ahí 300 pesos depende hasta que se cargue”, explicó.

En el municipio La Lisa, la activista Lucinda González denunció que custodios del policlínico y de la empresa de Telecomunicaciones ETECSA cobraban 500 pesos cubanos por el servicio de recarga, una situación que, según ella, fue denunciada y se tomaron medidas.

González también se refirió a la venta de hielo: “Un Jarro de 5 libras te lo venden en 100 pesos”.

La oferta de servicios de energía se extiende más allá de los teléfonos. En Camagüey, Leidys Tavares reportó a Martí Noticias que se está cobrando no solo por cargar celulares, sino también 1000 pesos cubanos por dispositivos más grandes. Estos incluyen estaciones de energía portátiles, como las Ecoflow, y automóviles eléctricos, y las recargas se realizan en viviendas de zonas de la ciudad donde no suspenden el suministro.

Tavares detalló que existen carritos eléctricos, que se asemejan a bicitaxis, utilizados para el transporte. "Esas personas van se meten toda la noche cargando los carritos que son particulares y tienen que pagar mil pesos. También se recargan los Ecoflow que parecen como si fueran una bateria”, explicó.

Los testimonios recogidos indican que los precios por el servicio de carga pueden duplicarse cuando se efectúa durante un apagón masivo.

En Santa Clara, el alquiler de plantas eléctricas de gasolina se ha convertido en una práctica extendida.

El comunicador independiente Guillermo del Sol señaló que este servicio es un lujo accesible solo para una minoría de la población, "los millonarios porque los alquileres son sumamente altos y el combustible está por las nubes”.

En grupos de WhatsApp se anuncian y coordinan las recargas de teléfonos y de todo tipo de electrodomésticos que requieran energía.

Del Sol notó que estos anuncios de servicios de energía, agua fría y hielo en la zona hospitalaria, se realizan con la indicación de contactar "para más información al privado", lo que le hace suponer que se está cobrando, ya que "si fuera gratuito no tenía porqué esconderse".