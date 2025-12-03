Denuncian irregularidades en el proceso judicial contra activistas detenidas en Palmarito de Cauto

Getting your Trinity Audio player ready...

Las activistas Mileidis Maceo Quiñones y Edilkis León Giraudis continúan en prisión provisional tras su detención el 15 de noviembre de 2024 en Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, enfrentando la dilatación de su proceso judicial y la indolencia de sus abogados con los que no han podido comunicarse.

“El día 15 cumplieron un año en prisión. No han hecho juicio, ni dicen nada del juicio. No tienen petición fiscal y cuando llamamos a los abogados, muchas veces hasta se molestan. Ni ellas ni nosotros, sus familiares, tenemos ningún documento sobre el caso”, dijo a Martí Noticias, Elba León Giraudis, hermana de Mileidis.

“Los abogados cuando los contratamos dijeron que ellos tenían que ir a la prisión y visitarlas y nunca han ido, supongo, porque no han querido”, agregó.

Otros dos participantes de la protesta popular esperan el juicio en libertad bajo fianza: el joven Rafael Borrero Torres y Oneida Quiñones, que padece una discapacidad física.

Los cuatro están inculpados por desórdenes públicos y daños, pero la Fiscalía Municipal de Mella no ha presentado formalmente los cargos.

“Al principio de los arrestos, los abogados dijeron que se hace más difícil cuando la Seguridad del Estado le otorga un matiz político a la causa”.

El órgano acusador ha rechazado, en dos ocasiones, las solicitudes de cambio de medida presentados por la defensa de las activistas, internadas en la prisión provincial de mujeres de Oriente.

El 15 de noviembre de 2024, los residentes de Palmarito de Cauto salieron a las calles tocando calderos, pidiendo que les restituyeran el servicio eléctrico. La policía y las Brigadas de Respuesta Rápida reprimieron la manifestación pacífica, agrediendo de palabra a los manifestantes. Algunos de los participantes respondieron lanzando piedras, una de las cuales alcanzó a una patrulla policial.

De acuerdo al centro de asesoramiento legal Cubalex, al menos 180 personas fueron aprehendidas en el contexto de manifestaciones por apagones, entre 2022 y septiembre de 2025.

Su directora Laritza Diversent, aclaró que la cifra es un subregistro, a partir de denuncias hechas al momento de las detenciones.