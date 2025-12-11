Preso político Yosvany Rosell García trasladado a sala de penados en hospital de Holguín

Getting your Trinity Audio player ready...

El preso político Yosvany Rosell García fue trasladado a la sala de penados del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín.

La reubicación del opositor se produce tras una estancia de más de 15 días en la sala de terapia intermedia del centro de salud. Su permanencia en esa unidad fue necesaria debido al grave deterioro físico provocado por una huelga de hambre que sostuvo durante 40 días.

Mailín Sánchez, esposa de García, dijo a Martí Noticias que pudo ver a su cónyuge el miércoles, después de cinco días sin contacto directo, periodo en el que solo se le permitió entregarle alimentos y vestimenta limpia.



Sánchez expresó que el traslado a la sala de penados fue inesperado.

“Yosvany se encontraba en terapia intermedia. Yo llevaba cinco días sin poderlo ver. Me encuentro con que fue reubicado a la sala de penados del mismo hospital. Ya no se encuentra en terapia intermedia... no he recibido respuesta de por qué fue conducido para allí”, declaró.

Según los reportes médicos que le fueron transmitidos, “su estado está mejor” y “ya se recuperó”. La esposa detalló que, aunque el paciente “se le nota el peso”, su estado de ánimo y alimentación han mejorado, si bien “su estómago está débil todavía”.

A pesar de la mejoría, Sánchez considera que "sería muy pronto ser llevado para la prisión”. Durante la visita, el activista también pudo ver a sus hijos.

Yosvany Rosell García Caso, de 37 años, fue condenado a 15 años de privación de libertad por el cargo de sedición, derivado de su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, en Holguín.

Antes de iniciar su protesta, el opositor cumplía su sentencia en la prisión Cuba Sí, ubicada en El Yayal, en Holguín. La huelga de hambre comenzó el 23 de octubre de 2025. El 19 de noviembre fue conducido al hospital de Holguín debido al colapso de su salud, siendo transferido a terapia intermedia cuatro días después.

Durante el ayuno, Rosell García presentó hipotensión arterial, fallas renales y riesgo de paro cardiorrespiratorio. El primero de diciembre culminó la huelga, coincidiendo con los 40 días, momento en que comenzó a recibir hidratación intravenosa.

Entre las demandas del recluso se incluía la exigencia de libertad, argumentando un encarcelamiento injusto, y permanecer en aislamiento, en protesta por su injusta encarcelación, demanda a la que las autoridades accedieron, según informó su esposa a Martí Noticias.

Mailín Sánchez denuncia la falta de transparencia sobre el estado de su cónyuge y exige acceder a los resultados de los exámenes médicos recientes para determinar posibles secuelas del ayuno prolongado.

“No nos han notificado los exámenes médicos, no nos quieren decir. Yo los pedí, no me los quieren acceder, ni los exámenes médicos, ni los resultados, ni si hay consecuencias todavía ni nada”, afirmó.

El propio Rosell García le comunicó que los médicos le han ocultado la información sobre su estado.

A nivel internacional, un grupo de ciudadanos cubanos solicitó al Papa León XIV que intercediera ante el gobierno cubano a favor de García Caso. El Centro de Denuncias Defensa (CD) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reclamara la liberación inmediata del prisionero. Además, representantes de la Embajada de Estados Unidos en Cuba visitaron a los familiares de Rosell García el pasado fin de semana en su vivienda en Holguín.