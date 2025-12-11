Feminicidio en Mayabeque: joven de 26 años asesinada por su pareja

Getting your Trinity Audio player ready...

Los observatorios independientes de Alas Tensas (OGAT) y de Yo Sí Te Creo (YSTCC) en Cuba confirmaron un nuevo feminicidio en el país.

La víctima fue identificada como Eliannis Reyes Gómez, una joven de 26 años asesinada por su pareja el pasado 7 de diciembre en su vivienda en Madruga, provincia Mayabeque. Reyes Gómez deja una hija pequeña.

Ileana Álvarez, directora del OGAT, explicó a Martí Noticias que con este caso los datos elevan a 44 el número de feminicidios registrados en la isla hasta el 10 de diciembre de 2025. Ambas organizaciones independientes contabilizan además, el asesinato de un hombre por motivos de género, 16 intentos de feminicidio y tres casos que requieren acceso a investigaciones policiales para su confirmación.

El asesinato de Reyes Gómez ocurre pocos días después del feminicidio de Heidi García Orozco, una adolescente de 17 años ultimada dentro de su hogar en Jovellanos, Matanzas, por su pareja, Navier Núñez Ramos, quien la atacó con un arma blanca mientras aún vestía su uniforme escolar.

Según fuentes comunitarias, tras huir fue localizado y entregado a las autoridades por su propio padre.

Álvarez destacó que ambos casos reflejan patrones que se repiten de forma alarmante: agresores íntimos, hechos que ocurren en espacios domésticos y víctimas muy jóvenes. Indicó que estos elementos coinciden con el informe anual de ambas organizaciones que documentó que el 76,8 por ciento de los feminicidios en Cuba se cometen contra mujeres de entre 15 y 45 años, muchas de ellas menores de edad.

Asimismo, el 55,4 por ciento ocurre dentro de hogares o espacios íntimos, confirmando que la vivienda continúa siendo el entorno más peligroso para numerosas mujeres y niñas.

La directora del OGAT advirtió que esta situación se desarrolla en un país sin una ley integral de violencia de género, sin refugios, sin protocolos efectivos de protección y donde las víctimas y sus familias enfrentan una profunda desprotección institucional. En este contexto, subrayó que visibilizar y denunciar cada feminicidio es esencial para defender la vida y la dignidad de las mujeres y niñas cubanas.