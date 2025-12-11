Congresista Giménez responde al canciller cubano tras su "molestia" por la incautación de buque petrolero

Getting your Trinity Audio player ready...

En un tono un poco desenfadado, que generó todo tipo de reacciones de los cibernautas, el congresista Carlos Giménez le dijo al canciller cubano Bruno Rodríguez que su declaración de rechazo de la incautación del buque petrolero no eran más que “diatribas pedorras”.

A través de su cuenta oficial en X, Rodríguez había “denunciado” la acción de la Administración Trump de incautar el carguero, que supuestamente viajaba a Cuba. “Denunciamos de manera contundente la escalada agresiva del gobierno de EEUU contra Venezuela”, escribió.

“Condenamos el vil acto de piratería y la incautación por fuerzas militares de ese país de un buque con petróleo venezolano, lo que contraviene las reglas del libre comercio y la libertad de navegación, en franca violación del Derecho Internacional”, declaró el ministro.

Y entre los cientos de comentarios de respuesta a la publicación del canciller Rodríguez estuvo la del representante por el Distrito 28 de Florida, Carlos Giménez, quien le aseguró que “el pueblo cubano se ha cansado de todos sus abusos”.

Pero el congresista Giménez fue más allá. “Bruno, sus diatribas pedorras no lo salvarán de lo que viene. Está a tiempo de quedarse en su patria natal de México”, le comentó, haciendo referencia a la oportunidad que tendría de “escapar” al país donde nació en 1958.

En otra publicación en X, el cubanoamericano abundó sobre este tipo de acciones militares en el Caribe contra objetivos del régimen venezolano. “Todo barco del Cártel de Soles estaría sujeto a un sin número de acciones por parte de nuestras Fuerzas Armadas”, afirmó.

“Embarcaciones terroristas llenas de drogas, petróleo y minería ilegal pueden ser incautadas y/o destruidas. Queda poco”, puntualizó.

Este miércoles el presidente Donald Trump anunció que fuerzas militares desplegadas en el Caribe incautaron un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, “de hecho, el más grande que se haya incautado jamás", dijo.

Más tarde, en su cuenta de X, la fiscal general Pamela Bondi publicó un video de la operación de incautación, en la que participaron varias agencias federales, entre ellas el FBI, la oficina de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el Departamento de Guerra.

La acción militar provocó reacciones en el régimen chavista. Durante un acto oficialista, el dictador Maduro pidió a los congregados, campesinos y pescadores, estar preparados para “partirle los dientes a Estados Unidos”.