Cuba

Cubanos se manifiestan en diferentes ciudades del mundo el Día de los Derechos Humanos

Manifestación global.

Cubanos dentro y fuera de la isla salieron este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a protestar frente a embajadas y consulados del régimen en al menos una decena de países para exigir la liberación de los presos políticos y denunciar las violaciones a los derechos humanos que comete el régimen de La Habana contra sus ciudadanos.

