Represión en Cuba: denuncian violaciones a derechos humanos en contraste con actos oficiales del régimen

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) compiló 44 acciones represivas contra activistas en Cuba en relación a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre.

“Hasta mediodía hemos documentado casi 50 acciones represivas en el marco de este día, principalmente, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos, también detenciones arbitrarias”, dijo a Martí Noticias, Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización, asentada en Madrid.

Entre los hostigados están Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la defensora de derechos humanos Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, ambos en La Habana; el periodista independiente santaclareño Ramón Jiménez Arencibia y la exprisionera política Tahimir García Meriño, en Las Tunas.

“Ha habido amenazas directas a opositores, sin importar la edad, por ejemplo, de estos activistas. En fin, es un reflejo del ambiente represivo que se está viviendo y que se ha recrudecido en Cuba en los últimos años, un régimen que no busca soluciones para los problemas fundamentales de la población, sino que lo que busca es acallar, reprimir y violar los derechos humanos”.

La observancia de la fecha en la isla contrasta la posición oficial del gobierno, que la celebra con actos políticos, con las denuncias de la oposición y organizaciones internacionales sobre continuas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades del país.

La Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos en 1950. Después del arribo de Fidel Castro al poder, no se constataron registros oficiales de noticias sobre la celebración mundial hasta 2016.

El 10 de diciembre, el régimen arenga su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente en áreas como la salud y la educación gratuitas y señala al embargo de Estados Unidos como la violación masiva de los derechos del pueblo cubano.

“El régimen castrista no cumple con la salud. En los hospitales no hay medicamentos, los mismos médicos te mandan a comprarlos en la calle porque no tienen. En las escuelas, los niños no tienen libros ni libretas. Los padres tienen que pagar en la bolsa negra hasta 200 pesos. No protegen, absolutamente nada, de los derechos del pueblo”, subrayó García Meriño.

“El bloqueo viene desde adentro, desde el régimen. Es quien tiene a Cuba bloqueada, con todos sus robos con todas sus violaciones. Cuba no está bloqueado por ningún otro país, está bloqueada por el propio régimen”, puntualizó la ex presa política.