Cuba

Represión en Cuba: denuncian violaciones a derechos humanos en contraste con actos oficiales del régimen

Policías de civil montan vigilancia en las afueras de la casa de la exprisionera política Tahimir García Meriño.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las violaciones incluyen detenciones arbitrarias y retenciones domiciliarias, en un día marcado por el contraste entre las denuncias de la oposición y los actos oficiales del régimen, que enfrenta críticas por el deterioro en las condiciones de vida.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) compiló 44 acciones represivas contra activistas en Cuba en relación a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre.

“Hasta mediodía hemos documentado casi 50 acciones represivas en el marco de este día, principalmente, retenciones de activistas y opositores en sus casas para que no puedan salir a ejercer sus derechos, también detenciones arbitrarias”, dijo a Martí Noticias, Yaxis Cires, director de Estrategia de la organización, asentada en Madrid.

Entre los hostigados están Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la defensora de derechos humanos Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, ambos en La Habana; el periodista independiente santaclareño Ramón Jiménez Arencibia y la exprisionera política Tahimir García Meriño, en Las Tunas.

“Ha habido amenazas directas a opositores, sin importar la edad, por ejemplo, de estos activistas. En fin, es un reflejo del ambiente represivo que se está viviendo y que se ha recrudecido en Cuba en los últimos años, un régimen que no busca soluciones para los problemas fundamentales de la población, sino que lo que busca es acallar, reprimir y violar los derechos humanos”.

La observancia de la fecha en la isla contrasta la posición oficial del gobierno, que la celebra con actos políticos, con las denuncias de la oposición y organizaciones internacionales sobre continuas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades del país.

La Asamblea General de la ONU proclamó oficialmente el 10 de diciembre como el Día de los Derechos Humanos en 1950. Después del arribo de Fidel Castro al poder, no se constataron registros oficiales de noticias sobre la celebración mundial hasta 2016.

El 10 de diciembre, el régimen arenga su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente en áreas como la salud y la educación gratuitas y señala al embargo de Estados Unidos como la violación masiva de los derechos del pueblo cubano.

“El régimen castrista no cumple con la salud. En los hospitales no hay medicamentos, los mismos médicos te mandan a comprarlos en la calle porque no tienen. En las escuelas, los niños no tienen libros ni libretas. Los padres tienen que pagar en la bolsa negra hasta 200 pesos. No protegen, absolutamente nada, de los derechos del pueblo”, subrayó García Meriño.

“El bloqueo viene desde adentro, desde el régimen. Es quien tiene a Cuba bloqueada, con todos sus robos con todas sus violaciones. Cuba no está bloqueado por ningún otro país, está bloqueada por el propio régimen”, puntualizó la ex presa política.

  • 16x9 Image

    Yolanda Huerga

    Yolanda Huerga nació en Bayamo, Granma, Cuba. Se graduó en Filología y Lingüística en la Universidad de Oriente en 1989. Durante casi 20 años trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la isla. En 2003, fundó junto a otras mujeres el movimiento Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio a la Libertad de Conciencia Andrei Sakharov del Parlamento Europeo. En 2005 viajó a Estados Unidos junto su hijo y su esposo, el poeta y periodista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años durante la Primavera Negra de Cuba. Desde 2008 trabaja en Miami, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, como periodista de Radio Martí. Recibió en 2021 el Premio Burke a la Excelencia Periodística que otorga la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales.

