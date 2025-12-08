Régimen recrudece la represión en medio del agravamiento de la crisis en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció al menos 225 acciones represivas en la isla en el mes de noviembre, en un contexto marcado por la crisis y donde el 89 % de las familias vive en condiciones de extrema pobreza.

De acuerdo con el informe del OCDH, 18 de las acciones represivas fueron detenciones arbitrarias y 207 correspondieron a otros abusos. Entre las violaciones más frecuentes figuran las retenciones ilegales en viviendas, el hostigamiento contra presos políticos, las amenazas, las citaciones policiales y el cerco permanente a activistas.

Las provincias más afectadas por estos hechos fueron La Habana, Holguín, Guantánamo y Sancti Spíritus.

Yaxys Cires, jefe de Estrategias del OCDH, dijo a Martí Noticias que la represión no solo se mantiene, sino que va en aumento.

“Con los datos que tenemos del mes de noviembre podemos afirmar que la represión aumenta. Nos preocupa muchísimo las acciones de sitiar e impedir que activistas y opositores salgan de sus casas”, señaló.

Cires también expresó profunda preocupación por la situación de los prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles de la isla y denunció además el incremento de la persecución contra periodistas, comunicadores y personas vinculadas a medios independientes.

“Hemos visto un recrudecimiento de la represión en contra de periodistas y comunicadores, incluso exponiéndolos públicamente en los medios de comunicación oficiales, lo cual pone en peligro su integridad física. Es una situación que nos preocupa y que estamos denunciando claramente”, afirmó.

El informe del OCDH también advierte sobre un fenómeno particularmente grave: la intensificación de la represión transnacional. Durante el mes de noviembre, el régimen cubano amenazó de manera directa, con nombres y apellidos, a al menos 18 periodistas y colaboradores del medio independiente elTOQUE que residen fuera del país.

“Vemos con preocupación el uso creciente de listas negras para amenazar a activistas exiliados en varios países. Responsabilizamos al régimen cubano ante cualquier situación que puedan enfrentar estas personas”, subrayó el Observatorio.

Según los datos acumulados hasta noviembre, en Cuba se han registrado al menos 2.883 acciones represivas en lo que va de año, entre ellas 651 retenciones ilegales en viviendas y 508 detenciones arbitrarias.

“El régimen mantiene la represión en un contexto de crisis social agravada, sin medicinas ni alimentos para paliar la situación sanitaria derivada de varias epidemias simultáneas. Las autoridades no aportan soluciones y al mismo tiempo continúan reprimiendo cualquier iniciativa política o ciudadana”, concluye el informe del OCDH.