Seguridad del Estado intensifica hostigamiento contra Damas de Blanco en medio de crisis sanitaria

El movimiento opositor Damas de Blanco denunció en su informe correspondiente a noviembre de 2025 la continuidad de operativos de hostigamiento ejecutados por la Seguridad del Estado en un mes marcado por una epidemia de arbovirosis que ha afectado gravemente a los cubanos.

Según el documento, casi todas las activistas presentan secuelas de la enfermedad, con “dolores muy fuertes” y problemas de locomoción que pueden prolongarse hasta por 90 días. La epidemia, señala el informe, se desarrolla “sin medicamentos ni control sanitario”, lo que ha provocado el colapso de hospitales en varias provincias. Debido a esta situación, el movimiento mantiene interrumpida su presencia habitual en las calles desde agosto, aunque algunas integrantes lograron asistir a misa en distintas fechas de noviembre.

El informe afirma que fuerzas combinadas del régimen, encabezadas por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), llevaron a cabo operativos nacionales y locales de “hostigamiento, persecución, asedios, vigilancia y arrestos”. Añade que el arsenal empleado busca causar daño físico y psicológico y desarticular al movimiento mediante presiones que incluyen ofrecimientos de recursos, empleo, así como “amenazas de encarcelamiento o delitos fabricados contra familiares”.

En el ámbito digital, el documento señala que el DSE recurre a “persecución mediática” mediante grabación y manipulación de audio y video, hackeo de cuentas y el uso de perfiles falsos para diseminar información falsa. También se reportaron campañas de desprestigio dentro y fuera de redes sociales, cortes de Internet, detenciones por varias horas y seguimientos en vehículos y a pie.

El informe detalla varios casos ocurridos en noviembre. Leticia Ramos Herrería fue detenida el 1 de noviembre en Cárdenas, Matanzas, y amenazada con ser acusada de “Incitación al Delinquir”. El 30 de noviembre, Marexis Lausao fue detenida cerca de una iglesia en Banes, Holguín, cuando se dirigía a misa. Ese mismo mes, el activista Elio Juan Arencibia Dreque fue citado por el DSE y amenazado con ser implicado en “cualquier delito” y enviado a prisión.

La represión también afecta a las activistas encarceladas. Sissi Abascal Zamora y Sayli Navarro Álvarez, condenadas a seis y ocho años de prisión, recibieron nuevamente la negativa a la libertad condicional, una medida que el informe describe como “castigo directo a su postura firme contra el régimen”.

Abascal continúa en espera de ser operada por un quiste en el ovario sin recibir el tratamiento requerido, mientras que a Navarro le fue negado un conduce para visitar a su padre, Félix Navarro.

La líder del movimiento, Berta Soler Fernández, y su esposo, el activista Ángel Moya, permanecen bajo prisión domiciliaria preventiva mientras son investigados por cargos que incluyen “Atentar contra el orden Constitucional establecido” y reunirse con diplomáticos estadounidenses. Soler dijo a Martí Noticias que, aunque algunas integrantes han sido detenidas, el movimiento “está de toda forma presente siempre en las redes sociales denunciando el régimen cubano y lo que está pasando con los presos políticos”.