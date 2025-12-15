Un joven de origen cubano es el mejor jugador de fútbol americano universitario 

Getting your Trinity Audio player ready...

Fernando Mendoza, un joven miamense de origen cubano, es el mejor jugador de football universitario en Estados Unidos.



Mendoza, quarterback de la Universidad de Indiana, fue galardonado este fin de semana con el Trofeo Heisman, que se entrega desde 1935 al jugador más sobresaliente del fútbol americano colegial.



El chico de 22 años llevó a los Indiana Hoosiers por primera vez ocupar el número uno del ranking en los playoffs, tras lanzar la pelota para 2,980 yardas y 33 pases de touchdown en la temporada.

En un emotivo discurso al recibir el trofeo en el Lincoln Center de Nueva York, Mendoza agradeció a todos los que estuvieron detrás de esta conquista.

“A mis linieros, que me protegieron, todos los receptores y alas cerradas que me hicieron ver bien, a todos los corredores que pelearon por más yardas y nuestra defensiva que nos dio ese corazón y más segundas oportunidades de las que definitivamente merecíamos, este trofeo podrá tener mi nombre escrito, pero les pertenece a todos ustedes, pertenece por primera vez a Bloomington (sede de la Universidad de Indiana)”.



“Jugar frente a la Hoosier Nation es uno de los mayores privilegios de mi vida y lo llevaré siempre conmigo”, declaró el miamense, quien se proyecta para ser seleccionado en el primer puesto del próximo draft de la NFL.



Mendoza también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, soporte imprescindible para sus logros.

“Mamá, este es tu trofeo, siempre has sido mi mayor fan, eres mi luz, eres mi razón, mi mayor apoyo, tu sacrificio es valentía. Me enseñaste que la fortaleza no tiene por qué ser ruidosa, puede ser silenciosa y fuerte, es elegir la esperanza, creer en ti cuando el mundo no te da muchas razones para hacerlo, juntos estamos escribiendo lo que la gente cree que es posible”, aseguró emocionado el jugador.

“Papá, gracias por hacerme tocar la tierra, por hacerme responsable cuando las cosas eran difíciles, me recordó que el talento no significa nada sin disciplina y constancia. Estoy aprendiendo a convertirme en un hombre y tú eres el ejemplo del compromiso, nos apoyaste cuando más lo necesitábamos”, añadió.



Y luego dedicó un breve mensaje en español a sus cuatro abuelos, quienes emigraron a Miami desde Cuba en la década de los 60.



“Por el amor y sacrificio de mis padres y abuelos, los quiero mucho, de todo mi corazón”, dijo en español.



El Trofeo Heisman corona una temporada de lujo para el cubanoamericano de seis pies y cinco pulgadas de estatura, quien jugó para Columbus High School en Miami, antes de entrar en el programa atlético de Indiana.

A principios de esta semana, Mendoza fue nombrado jugador del año por la agencia Associated Press a principios de esta semana y un día antes de recibir el Heisman, fue galardonado el viernes con el Maxwell Award, que se otorga anualmente al mejor jugador de football colegial, según la consideración de un panel de comentaristas y periodistas deportivos, y entrenadores principales de la NCAA.



También recibió el premio Davey O'Brien, que se concede al mejor quarterback universitario. Es el primer jugador en la historia de la Universidad de Indiana en ganar el Trofeo Heisman.

“Quiero que todos los niños que se sienten ignorados y subestimados sepan que yo era como ustedes, yo también era ese niño, estuve en tu lugar. La verdad es que no necesitas las estrellas, la publicidad ni las clasificaciones más altas, solo necesitas disciplina, corazón y gente que crea en ti, y necesitas creer en tus propias habilidades. Espero que este momento te demuestre que perseguir tus sueños vale la pena, sin importar lo grandes o imposibles que parezcan”, concluyó Mendoza con un mensaje para quienes se inician en el difícil camino del fútbol americano.